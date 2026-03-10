"내일은 후쿠시마 사고 15주년... '신규 원전 건설 중단해야'"

큰사진보기 ▲10일 서울 광화문광장에서 열린 정의당 '기억하라 후쿠시마, 그만짓자 핵발전소! 정당연설회'에서 연설을 하고 있는 신민기 정의당대전시당 유성구위원장. ⓒ 정의당대전시당 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정의당은 10일 낮 서울 광화문광장에서 '기억하라 후쿠시마, 그만짓자 핵발전소! 정당연설회'를 개최했다. ⓒ 정의당대전시당 관련사진보기

2011년 3월11일 일어난 후쿠시마 원전사고 15주기를 맞아 정의당이 정당연설회를 열어 신규 원전 건설 중단을 촉구했다.특히, 신민기 정의당대전시당 유성구위원장은 "이재명 정부는 더 이상 지속 불가능한 신규 원전 건설을 중단하라"고 촉구하며 원전 확대 정책을 강력 비판했다. 또한 그는 "단 하루의 사고로 15년이 지난 지금도 13만 명이 고향에 돌아가지 못하고 있다"며 "후쿠시마 사고의 교훈을 잊지 말자"고 호소했다.정의당은 10일 낮 서울 광화문광장에서 '기억하라 후쿠시마, 그만짓자 핵발전소! 정당연설회'를 열었다. 이날 연설에 나선 신민기 위원장은 자신이 사는 대전 유성구를 사례로 들며 "대전 유성구는 새로운 초고압 송전선로가 지나는 지역이 되어 시름을 앓고 있다"고 운을 뗐다.이어 그는 "대전뿐만 아니라 서울을 제외한 모든 지역에 새로운 송전탑이 꽂히고, 지역 주민들은 갈등과 불안에 고통을 떠안고 있다"며 "지방 해안가에 지어진 수십 기의 원전에서 생산한 전력을 수도권으로 보내기 위해서"라고 주장했다.신 위원장은 정부의 신규 원전 추진을 두고 "내일은 후쿠시마 원전사고 15주년"이라며 "더 이상 지속 불가능한 신규 원전 건설을 중단해야 한다"고 촉구했다. 아울러 "단 하루의 사고로 15년이 지난 지금도 13만 명이 고향에 돌아가지 못하고 있다"며 원전 사고가 남긴 장기적 피해를 강조했다.신 위원장은 원전 확대 논리로 거론되는 'AI 데이터센터 전력 수요' 주장에 대해서도 반박했다. 그는 "신규 원전 한 기를 짓는 데 최소 13년이 걸린다"며 "AI 데이터센터가 과연 우리 삶에 얼마나 도움이 될지, 10년 뒤 기술이 어떻게 변해 있을지 아무도 모른다"고 말했다. 그러면서 "마치 지금 당장 원전을 짓기 시작하지 않으면 큰일이 나는 것처럼 얘기한다"며 "일종의 담합 시도"라고 주장했다.또한 그는 "건설에 10년 이상 걸리는 원전으로 빠르게 변화하는 에너지 수요에 대응하는 건 불가능하다"고 덧붙였다.신 위원장은 원전의 구조적 문제로 '중앙집권성'과 '불평등'을 지목했다. 그는 "원전은 가장 민주주의와 거리가 먼 중앙집권적 에너지"라며 "모든 권한과 혜택은 극소수의 사람들이 누리고, 위험과 갈등은 지역 주민이 떠안는다"고 주장했다.그는 송전탑 갈등도 같은 맥락이라면서 "사고 위험, 방사능 노출, 주민 불안 등 피해는 언제나 힘없는 사람들에게 먼저 간다. 불평등을 가속화하고, 결국 기후위기의 피해자들에게 더 큰 피해를 안긴다"고 주장했다.신 위원장은 대전 유성구에 '소형모듈원전(SMR) 사업단'이 자리 잡은 사실도 언급했다. 그는 "SMR 특별법까지 제정해 가면서 소형원전이 마치 에너지 위기를 해결할 것처럼 홍보하는 데, 제가 사는 지역이 이용당하고 있다"며 "저는 이 사실이 자랑스럽지 않다. 우리 지역이 원전을 청정에너지로 세탁하는 데 앞장서는 지역이 되지 않길 바란다"고 경계했다.끝으로 신 위원장은 대안으로 재생에너지를 제시했다. 그는 "대안은 재생에너지"라며 "공공 재생에너지야말로 가장 민주적이고 평등한 에너지"라고 강조했다. 그러면서 "후쿠시마 사고의 교훈을 잊지 말자. 원전은 대안이 아니다"라며 "지속 불가능한 원전의 굴레를 우리 세대에서 끝내 달라"고 시민들에게 호소했다.