"23년의 피눈물로 열어젖혔다", 노란봉투법 오늘부터 시행

큰사진보기 ▲10일 민주노총은 "23년의 피눈물로 열어젖힌 시대, 이제 진짜 사장 나와라"라는 제목의 성명에서 "오늘, 대한민국 노동운동사는 새로운 장이 열린다. 2026년 3월 10일, 마침내 개정 노조법 2·3조가 이 땅의 법령으로 살아 움직이기 시작한다"라며 법 시행을 환영했다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

AD

지난해 8월 국회 본회의를 통과했던 이른바 '노란봉투법'(노조법 제2·3조 개정안)이 6개월 동안의 준비 기간을 마치고 오늘(10일)부터 시행된다.쟁위행위에 따른 손해배상 책임을 조정하고, 하청 노조와의 교섭 등 원청의 사용자 책임 범위를 넓힌 노란봉투법 시행에 양대노총을 포함한 노동계는 일제히 반기고 나섰다.이날 민주노총은 '23년의 피눈물로 열어젖힌 시대, 이제 진짜 사장 나와라'라는 제목의 성명에서 "오늘, 대한민국 노동운동사는 새로운 장이 열린다. 2026년 3월 10일, 마침내 개정 노조법 2·3조가 이 땅의 법령으로 살아 움직이기 시작한다"라며 법 시행을 환영했다.성명은 "이 법전의 한 자 한 자는 스스로 몸을 불살랐던 배달호 열사의 절규이며, 가정이 파괴되는 고통 속에서도 굴하지 않았던 투쟁의 기록이며, 노란 봉투에 4만 7천 원의 마음을 담아 보내준 수만 명 시민의 연대가 빚어낸 결정체"라면서 "오늘 법 시행은 '내 노동을 실질적으로 지배하는 자가 곧 사용자'라는 상식을 23년 만에 법치주의의 이름으로 확인받은 승리의 선언"이라고 규정했다.이어 노란봉투법은 비정규직 노동자, 하청 노동자, 파업 노동자에게 각각 "당신도 교섭할 수 있다", "당신의 진짜 사용자가 누구인지 이제 법이 묻겠다", "정당한 싸움 했다고 전 재산이 날아가는 일은, 이제 막겠다"라고 말하고 있다며 "오늘 시행되는 개정 노조법은 완성이 아닌 출발"이라고 포부를 밝혔다.또한 "민주노총은 멈추지 않겠다"며 "이 법이 현장에서 살아 숨 쉬도록, 원청이 교섭에 나오는 것을 당연하게 여기는 세상이 되도록, 노동자라면 누구나 노조를 만들고 단결할 수 있는 세상이 되도록, 민주노총은 굽힘 없이 싸울 것"이라고 노란봉투법 시행 이후에도 민주노총이 노동자의 권리를 위해 투쟁할 것을 천명했다.한국노총은 하루 전날인 9일 '개정 노조법 시행에 대한 한국노총 입장'이라는 제목의 성명에서 "그동안 하청·간접고용 노동자들은 실질적으로 노동조건을 결정하는 원청을 상대로 교섭할 권리를 제대로 보장받지 못했고, 정당한 노동쟁의 과정에서도 과도한 손해배상 청구로 인해 노동기본권이 심각하게 위축되어 왔다"며 "이번 법 시행은 이러한 불합리한 현실을 바로잡기 위한 오랜 투쟁의 결과가 제도적으로 반영됐다는 점에서 중요한 진전"이라고 평했다.이어 "그러나 노조법 2·3조 개정안 시행으로 하청·간접고용 노동자의 노동기본권 문제가 한번에 모두 해결되는 것은 아니다"라며 원청의 사용자 책임을 명확히 하고 노동자의 실질적 교섭권 보장을 위한 제도적 과제 해결을 촉구했다.또 "현행 교섭창구 단일화 제도는 하청·간접고용 노동자의 교섭권을 제약할 가능성이 있다"면서 "원청과 하청, 정규직과 비정규직 등 다양한 고용 형태가 공존하는 현실을 고려할 때 노동자들의 실질적인 교섭권이 보장될 수 있도록 제도 개선이 필요하다"고 주문했다.시민사회는 노란봉투법 시행을 두고 "지난 20여 년간 '진짜 사장'과 교섭하기 위해 가시밭길을 걸어온 비정규직 노동자들의 처절한 투쟁이 일궈낸 소중한 결실"이라면서도 "법이 시행된다고 해서 모든 권리가 저절로 보장되는 것은 아니다"라며 법이 제대로 시행되는지 감시하고 연대할 것이라고 밝혔다.민주사회를위한변호사모임 노동위원회를 비롯한 전국 61개 시민사회 단체는 10일 성명에서 이같이 말하며 "2025년 노조법 제2·3조 개정안이 국회의 문턱을 넘었음에도 불구하고, 고용노동부는 집요하게 법 개정의 취지를 형해화하고 있다. 노동부는 위헌성 논란이 끊이지 않는 '교섭창구 단일화' 제도를 신설된 노조법 제2조 후단에 억지로 꿰맞추는 무리한 법리 해석을 근거로 시행령을 개정했다"고 지적했다.이들 단체는 "자본의 탄압 또한 여전하다. GM물류센터나 동희오토 사례에서 보듯, 사용자들은 노동조합을 고사시키기 위해 하청업체와의 계약을 일방적으로 해지하는 등 구시대적인 탄압을 자행했다"면서 "개정 노조법이 원청과 교섭할 권리를 보장해주는 것이 아니라, 지치지 않는 비정규직 노동자들의 투쟁이 원청교섭의 실질적 성과를 만들어낼 것이라고 우리는 믿는다"고 노동 당사자의 투쟁을 강조했다.이어 "우리 시민사회단체들은 노조법 2.3조 개정을 위해 함께 노력했던 것처럼, 정부의 노조법 개정 취지 훼손에 맞서 싸울 것이며, 이 개정안이 현실에 뿌리내리도록 하기 위해 투쟁하는 노동자들과도 굳게 연대할 것"이라며 "누군가의 시혜에 기대지 말고, 우리 스스로 단결하고 투쟁하여 빼앗긴 권리를 되찾자"고 덧붙였다.