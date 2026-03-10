"개정 노조법 2·3조 시행... '진짜 사장'과 교섭하는 시대 열렸다"

큰사진보기 ▲민주노총대전본부는 지난 해 11월 24일 대전지방노동청 앞에서 기자회견을 열고, 정부가 입법예고한 노조법 시행령 개정안 폐기를 촉구했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

개정 노조법(노동조합 및 노동관계조정법) 2·3조 시행일인 10일, 민주노총대전지역본부(본부장 김율현, 이하 대전본부)가 "실질적 지배력을 가진 원청 사용자와 교섭할 수 있는 시대의 문이 열렸다"며 정부와 사용자에게 원청 사용자 책임 강화와 노동시장 불평등 구조 개선을 촉구했다.대전본부는 "오늘부터 일제히 원청을 상대로 교섭을 요구하겠다"며 5월 1일 세계노동절대회, 6·3지방선거 후보자 정책협약, 7월 총파업까지 '원청교섭 실현의 원년' 투쟁을 예고했다.대전본부는 이날 발표한 입장문을 통해 "인내의 시간은 끝났다. 오늘 3월 10일, 실질적 지배력을 가진 원청사용자와 교섭할 수 있는 개정 노조법이 마침내 시행된다"며 "비정규직, 하청, 특수고용노동자라는 이름으로 차별과 고용불안을 견뎌야 했던 30여 년의 고통스러운 세월을 뒤로하고, 이제 '진짜 사장'과 마주 앉을 수 있는 시대의 문이 열렸다"고 밝혔다.이들은 이번 법 시행의 의미를 '원청의 교섭 책임 회피'로 인해 발생해온 노동권 사각지대의 해소로 규정했다.이들은 "그동안 수많은 간접고용 노동자들은 원청이 실질적으로 노동조건을 결정함에도 불구하고, 원청의 교섭 책임 회피로 인해 노동권의 사각지대에 방치되어 왔다"며 "법적 근거가 없다는 이유로 노동조합 설립 필증을 받기 위해 10년을 기다려야 했고, '진짜 사장이 교섭해야 한다'는 당연한 상식을 법조문에 새겨 넣기 위해 해고와 구속, 심지어 목숨까지 바쳐야 했다"고 주장했다.대전본부는 노동시장 불평등의 현실을 '비정규직 확대'와 '간접고용 구조'로 진단했다. 이들은 "한국 사회의 불평등과 불안정은 더 이상 방치할 수 없는 수준"이라며 "현재 비정규직 노동자는 856만 명을 넘어섰으며, 이들의 사회보험 가입률과 임금 수준은 정규직에 비해 현저히 낮다"고 지적했다.또한 이들은 주요 대기업의 간접고용 비중을 거론하며 "특히 삼성물산(67.9%), 한화오션(65.8%), 현대중공업(61.2%) 등 주요 대기업의 간접고용 비중은 기형적으로 높으며, 이들은 업무상 재해 위험에는 더 많이 노출되면서도 정당한 처우는 받지 못하고 있다"고 밝혔다.대전본부는 법 시행 이후의 핵심을 '정부의 해석·집행'과 '사용자의 책임 이행'이라고 강조했다. 이들은 "이제 정부와 사용자들은 시대의 변화를 수용하고 책임 있게 나서야 한다"며 "정부는 법 개정의 취지에 맞게 시행령과 해석 지침을 즉각 적용해야 한다"고 촉구했다.아울러 "이미 관계기관과 법원이 원청의 교섭 책임을 인정하고 있는 만큼, 공공부문부터 진짜 사장으로서 단체교섭에 성실히 임해야 한다"고 덧붙였다.이들은 사용자 측을 향해 "사용자들은 소송과 탄압이라는 과거의 방패막 뒤에 숨지 말라"며 "AI 전환과 급변하는 경제 상황 속에서 기업의 지속 가능한 성장을 위해서도 노사관계의 근본적인 전환은 필수적"이라고 주장했다.그러면서 "민주노총은 2026년을 '원청교섭 실현의 원년'으로 선포했다"고 전하고 "오늘부터 일제히 원청을 상대로 교섭을 요구할 것이며, 금속, 공공운수, 서비스, 건설 등 모든 산업 현장에서 하청·특수고용 노동자의 처우 개선을 위한 공동 투쟁을 전개할 것"이라고 선언했다.대전본부는 또 "대전지역 공공부문 비정규직노동자, 콜센터노동자, 건설노동자, 제조업 사내하청 노동자 등 수많은 직종의 노동자들이 원청과의 교섭 요구를 시작했다"고 전하면서 대전본부 차원의 향후 계획으로 "원청교섭 쟁취와 모든 노동자의 노동기본권 보장을 위해 5월 1일 1만 조합원이 집결하는 2026년 세계노동절대회, 6·3지방선거 후보자 정책협약 및 확약서 쟁취 투쟁, 7월 총파업까지 총력 투쟁을 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.대전본부는 끝으로 이번 법 시행을 "노동자들의 피눈물과 투쟁으로 일궈낸 결실"이라고 규정하며, "원청 사용자 책임 강화를 통해 간접고용·비정규직·특수고용으로 누적된 차별 구조를 바꾸는 전환점으로 만들겠다"고 덧붙였다.