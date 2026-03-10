성남시, 상반기 해외전시회 참가 기업 지원... 최대 500만 원

큰사진보기 ▲경기 성남시가 지역 수출기업의 해외 판로 확대를 위해 상반기 해외전시회에 개별 참가하는 중소기업을 대상으로 최대 500만 원을 지원한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시가 지역 수출기업의 해외 판로 확대를 위해 상반기 해외전시회에 개별 참가하는 중소기업을 대상으로 최대 500만 원을 지원한다.시는 오는 24일까지 '2026년 상반기 해외전시회 개별참가 지원사업' 참여기업 11개사를 모집한다.신청 대상은 2026년 6월까지 해외에서 개최되는 전시회에 개별 참가하는 중소기업으로, 타 기관의 지원 없이 참가하는 기업이어야 한다. 또한 성남시에 본사 또는 공장을 둔 중소기업 가운데 전년도 수출실적이 1000만 달러 이하인 기업이 신청할 수 있다.시는 과거 지원 이력, 해외 마케팅 실적, 수출 실적 등을 종합적으로 평가해 지원 대상을 선정하며, 부스 임차료와 기본 장치비 등 전시회 참가 비용을 최대 500만 원까지 지원한다. 지원금은 기업이 전시회 참가 후 성남시에 청구하면 사후 지급하는 방식으로 운영된다.신청에 필요한 제출 서류는 성남시 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 희망 기업은 우편, 이메일 또는 시청 9층 국제협력과를 방문해 접수하면 된다.성남시는 지난해 22개 기업에 총 1억500만 원의 해외전시회 개별참가 보조금을 지원한 바 있다.