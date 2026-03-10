구례군, 로컬 대표 플리마켓 '콩장' 재개

큰사진보기 ▲전남 구례군 대표 플리마켓 '콩장' 포스터 ⓒ 구례군 관련사진보기

전남 구례군이 지역민과 관광객들에게 큰 호응을 얻었던 대표 플리마켓 '콩장'을 다시 개최한다고 10일 밝혔다.'콩장'은 2014년부터 2019년까지 운영되며 구례를 상징하는 로컬 마켓으로 자리 잡았던 행사다.이번 상반기 행사는 오는 21일, 28일 그리고 다음 달 11일 총 3회에 걸쳐 서시천체육공원 일원에서 열리며, 하반기 일정은 9월 이후 별도로 공지될 예정이다.행사 기간에는 약 50여 개의 로컬 팀이 참여하는 플리마켓이 운영된다. 특히 방문객들이 봄날의 소풍을 만끽할 수 있도록 잔디광장에 간이 텐트, 돗자리, 양산 등 휴식 아이템을 제공한다.또한 구례매천도서관과 연계한 야외도서관을 운영해 자연 속에서 독서를 즐길 수 있는 특별한 경험을 선사할 계획이다.이번 행사는 구례군이 추진 중인 로컬크리에이터 육성 및 로컬경제 활성화 정책의 일환으로, 이를 통해 지역 주민들의 활발한 경제활동을 지원하고 지역 상권에 새로운 활기를 불어넣겠다는 구상이다.군 관계자는 "콩장을 그리워하던 군민들의 염원을 담아 지역경제 활성화 차원에서 다시 개최하게 됐다"며 "구례의 아름다운 자연 속에서 판매자와 소비자가 함께 어우러지는 소통의 공간으로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.