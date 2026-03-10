후쿠시마 핵사고 15주기, 전국서 "신규원전 반대"

큰사진보기 ▲"후쿠시마 핵사고 15년 신규 핵발전소 어디에도 안 된다"서울환경연합과 환경운동연합 활동가들이 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '후쿠시마 핵사고 15년 신규 핵발전소 어디에도 안 된다 기자회견'을 열고 핵발전소 이름을 붙인 사람들이 김성환 기후에너지환경부 장관에게 핵폐기물을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲탈핵경남시민행동·경남환경운동연합·창원기후행동이 경남도청 프레스센터에서 일본 후쿠시마 핵사고 15주기 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 탈핵경남시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일자 한겨레신문에 실린 후쿠시마 핵사고 15주기 관련 신규원전 중단 촉구 전면광고. 약 2500명 이상의 실명이 담겼다. ⓒ 박상현 부산환경운동연합 사무처장 관련사진보기

일본 후쿠시마 제1원자력발전소 참사 15주기를 하루 앞두고 원전을 낀 도시뿐만 아니라 전국에서 신규 원전에 반대하는 동시다발 기자회견·캠페인이 일제히 펼쳐졌다. 지난 윤석열 정부 내내 끊이지 않았던 '친원전' 논란에도 새롭게 들어선 이재명 정부가 대형 원전 2기, SMR(소형모듈원자로) 신규 건설 정책을 넘겨받으면서 시민들의 반발이 커지고 있다.10일 서울과 경남 등의 환경단체는 각각 광화문 광장과 경남도청에서 "안전한 원전은 결코 없다"라는 내용으로 기자회견을 열었다. 현장은 기후에너지환경부 등이 지난 정부 때 세운 전력수급기본계획(전기본)을 폐기·수정하지 않는데 대해 분노하는 분위기였다. 현재 정부는 재생에너지와 원전을 모두 활용하는 소위 '에너지믹스'를 추진 중이다.하지만 참석자들은 15년 전 후쿠시마 사고의 교훈을 잊지 말라고 입을 모았다. 이날 오전 경남도 프레스센터를 찾은 탈핵경남시민행동·경남환경운동연합·창원기후행동은 아직도 회복 불능인 일본의 상황을 전하며 "핵발전소는 미래 세대에게 감당할 수 없는 부담을 지우는 나쁜 에너지"라고 위험성을 강조했다.'친원전' 정책을 그대로 계승할 줄은 예상 못했다며 이를 철회해야 한다는 의견도 내놨다. 박종권 탈핵경남행동 대표는 전력 공급망을 분석해볼 때 "현재 30GW 이상 여유가 있다. 인공지능 산업 15GW를 감안해도 새 원전은 필요없다"라며 '불가피 하다'는 기후부의 주장을 반박했다. 그는 "기존 원전을 설계수명까지 사용하고, 재생에너지를 늘리면 모자랄 게 없다"라면서 이재명 정부의 태도변화를 요구했다.이들 손엔 '핵폐기물 관리 10만 년, 수도권엔 위험해서 원전을 짓지 못한대요' 등 지역의 희생을 바탕으로 한 정책을 풍자하는 손팻말이 들리기도 했다. 뒤로는 빨간색으로 '후쿠시마', '원전', '신규 건설' 등의 글자가 부각된 펼침막을 달아 더 이상 원전은 안 된다는 의사를 완곡하게 표현했다.같은 시각, 서울의 환경단체 역시 비슷한 행동에 나섰다. 광화문광장 이순신 장군 동상 앞에서 기자회견을 연 환경운동연합 안재훈 사무총장, 유에스더 정책변화팀 활동가 등은 "핵발전을 대체할 실효적 재생에너지 확대 정책 수립과 재정 투입도 미진한 상태에서 덜컥 추가 건설부터 검토한 것은 내란범 윤석열의 찬핵 망령에 휘둘렸다는 방증"이라고 강도 높게 정부를 비판했다.무엇보다 사회적 갈등을 더 조장하고 있단 우려도 전했다. 원전 인근 주민의 건강 문제와 이주 대책요구, 핵폐기물 처분 문제 등이 해소되지 않았단 점을 짚은 이들은 "심각한 갈등 사안을 풀지 않고 신규 핵발전소를 건설하겠단 건 이루어 말할 수 없이 무책임한 정치"라고 규탄했다.두 번의 여론조사 등으로 정리된 11차 전기본 계획을 놓고서도 "제대로 된 숙의는 존재하지 않았다"라고 부정적 평가를 내렸다. 이들은 "윤석열에 의해 정쟁화된 탈원전 논란과 부풀려진 에너지 수요에 관한 일방적 주장만이 시민들을 겁박했을 뿐"이라며 졸속·편파적 과정의 책임을 물어 담당 장관을 해임해야 한다고 압박했다.이러한 움직임은 서울과 경남에 그치지 않고 광주전남, 울산, 경주까지 전국적으로 이어졌다. 다음 날에는 부산·예산·당진·진주·포항·안동 등의 기후위기·탈핵단체가 추가로 합류한다. 부산시청 앞 기자회견을 예고한 탈핵부산시민연대의 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "어느 때보다 후쿠시마 15주기를 되짚어야 할 시점"이라고 말했다.150여 개 단체가 뭉친 탈핵비상시국회의는 서울 세종문화회관에 모여 3110명(실제로는 4천여 명) 규모의 탈핵선언을 발표하기로 했다. 이들 단체는 '기억하라 후쿠시마, 그만 짓자 핵발전소'라는 구호를 내걸고 탈핵미사, 기도회를 거쳐 3월 11일의 의미를 담은 선언문을 낭독한다. 이후 청와대 방향으로 행진해 바닥에 누워 죽음과 멈춰버린 사회를 상징하는 다이인(Die-in) 시위에 나선다.하루 전인 9일 <한겨레>엔 후쿠시마 참사 기억 차원으로 ▲지역 착취하는 신규 원전 중단 ▲정의롭고 민주적 에너지 전환 촉구 전면 광고를 게재했다. 애초 천주교 단체가 진행해온 사업인데, 시국회의 차원으로 범위가 확대됐다. 최태량 천주교창조보전연대 사무국장은 "연대와 시국회의가 함께 힘을 보탰다"라며 탈핵선언자 실명으로 15주기의 무게감을 담았다고 설명했다.