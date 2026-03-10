중국인 한국 유학 활용·학생인권조례 발언 최교진, 잇단 사과

큰사진보기 ▲10일 오전, 국회 교육위에서 최교진 교육부장관이 '중국인 유학생' 관련 답변을 내놓자, 뒤에 앉은 교육부 관리들이 수군거리고 있다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"해외 석·박사 학위를 취득하면 베이징 호적 취득에 유리하긴 하다고 한다. 그런 것만을 위해서 중국 유학생이 많이 늘어나는 상황은 저희들이 선발 단계에서부터 질 관리 방안을 좀 더 강화해야 될 것 같다."

국회 교육위 전체회의에 참석한 최교진 교육부장관이 '중국인의 한국 유학 베이징 호적 취득 활용'과 '학생인권조례 폐지 반대' 관련 기존 발언에 대해 잇달아 "죄송하다"라고 사과했다. "너무 사과가 잦은 것 아니냐"라는 지적을 피할 수 없을 것으로 보인다.10일 오전 열린 교육위에 출석한 최 장관은 "주한중국대사관에 그런(중국인이 한국 유학 뒤 유리한 베이징 호적 취득) 제도가 있는가 확인한바 중국대사관 답변은 '해외 석박사 자격이 있다고 해서 베이징 호적 취득에 유리하다라는 것은 사실이 아니다'라고 일단 확인받았다"라면서 교육위 김민전 의원(국민의힘)의 질의 내용을 부인했다.이런 답변이 나오자, 최 장관 뒤에 앉은 교육부 관리들이 당황하는 모습을 보이며 자기들끼리 수군거렸다. 잠시 뒤 최 장관은 "김민전 의원님 발언에 대한 답변을 잘못한 것이 있다. 죄송하다"라면서 다음처럼 자신의 발언 내용을 바로잡았다.중국 유학생 호적 정책은 해외에서 석사 이상의 학위를 받은 중국인이 2년 안에 베이징에 있는 기업에 취직하면, 베이징 호적 취득에서 혜택을 받는 것으로 알려져 있다. 중국은 거주 지역 호적 제한이 있다.앞서, 김 의원은 "(중국인들의) 국내 석사 학위가 베이징 호적을 취득하기 위한 수단으로 쓰이고 있다는 보도가 나온 적이 있다"라면서 "이것은 씁쓸하고 어두운 면 아니냐"라고 최 장관에게 질문한 바 있다.<문화일보>는 지난 9일 자 기사 "국내 대학원에 재학 중인 석·박사 과정 중국인 유학생이 2025년 3만81명으로 최근 10년 새 약 2.6배 증가한 것으로 나타났다"라면서 "일각에서는 중국인들이 베이징 호적을 취득하기 위해 국내 대학 석·박사 학위를 활용한다는 주장도 제기되고 있어 논란이 커지고 있다"라고 보도한 바 있다. 이 통계 자료를 이 신문에 제공한 이는 다름 아닌 김민전 의원이었다.이날 최 장관은 자신이 지난해 11월 22일 인스타그램에 올린 글 내용에 대해서도 "죄송하다"라면서 고개를 숙였다.교육위 조정훈 의원(국민의힘)이 "최 장관이 서울시의회의 학생인권조례 폐지 조례안에 대해 '이렇게 기습적으로 폐지하려는 것에 대해 깊은 우려를 표한다'라고 적었다. 이것은 선을 넘은 것"이라면서 "서울시의회가 합법적 절차를 거쳐서 폐지했는데 이런 발언은 적절하지 않다"라고 비판했다.이에 대해 취 장관은 곧바로 "죄송하다"라고 사과한 뒤, "실제로 (서울시의회 본회의에서) 상정 처리를 할 때 신중하게 판단해 주십사 하는 충정에서 드린 말씀"이라고 답변했다.이 말을 들은 조 의원은 "다음부터는 언행에 신중을 기해 주기 바란다"라고 다그쳤다. 그러자 최 장관은 "네 그렇게 하겠다"라고 말했다.지난해 11월 22일, 최 장관은 "학생에게도 인간으로서의 자유와 권리를 보장하자는 취지의 학생인권조례를 이렇게 기습적으로 폐지하려고 하는 상황에 대해 깊은 우려를 표한다"라면서 "교육부도 교육공동체의 신뢰를 회복하고 인권친화적인 학교 문화를 조성하기 위해 계속 노력할 것"이라고 다짐한 바 있다.이런 그의 무거운 다짐이 야당 의원의 단순 질의에 맥없이 무너진 셈이 된 것이다.