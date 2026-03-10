이 대통령 "국힘, 대미투자특별법 협조 감사... 중동 위기 극복도 함께"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. 2026.3.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 중동 위기상황 극복을 위한 국회의 초당적 협조를 요청하면서 대미투자특별법 처리에 협조해준 국민의힘에 고마움을 표했다. 특히 코스닥 시장 정비와 주가 누르기 방지법 등 주식시장 투명성 및 공정성 강화를 위한 제도 개선에 힘을 모아달라고 했다.이 대통령은 10일 국무회의에서 중동 상황으로 급격한 변동성을 보이고 있는 주식시장을 거론하면서 "사실 우리가 (관련해) 제도 개선해야 될 부분이 많다"고 짚었다.구체적으론 "주식시장 투명성·공정성 강화, 그 다음에 경영 지배권 남용 여지 최소화하는 제도 개선이 이번 기회에 좀 더 속도를 내면 좋겠다"며 "코스닥 시장 정비도 좀 해야 되고, 엉터리 주식들이 너무 많은 문제를 정리하는 것, 그 다음에 주가를 의도적으로 상속에 대비해 과도하게 눌러 놓는다든지 정리할 게 많지 않냐"고 지적했다.또 "상법 개정하면 회사 망할 것처럼 저항하고 난리가 나긴 했는데 지금은 잘했다는 생각이 들지 않나"라며 "모두가 혜택을 보는 국민연금까지도 아주 재원이 풍부해져서 고갈시기가 한참 늦춰지는 이런 이익도 있다"고 짚었다.특히 이 대통령은 지금과 같은 위기 상황이 저항의 강도가 세지 않기 때문에 제도 개선의 좋은 기회일 수 있다고 강조했다. 이 대통령은 이날 모두발언 때도 "위기가 닥치면 변화를 수용할 마음의 준비가 갖춰지게 된다. 소위 말하는 기득권도 저항하기가 쉽지 않게 된다"며 같은 취지의 주장을 한 바 있다.이 대통령은 "새로운 제도 개선을 하려면 여전히 저항하는 반발이 많지 않나"라며 "그런데 이럴 때가 기회다. 과감하게 좀 준비해서 국회하고 협조해서 신속하게 제도를 개선하면 좋겠다"고 했다.또한 "국회도 무슨 특위를 만든다든지 해서 좀 집중적으로 국가 위기 극복에 협력할 수 있게 했으면 좋겠다"라며 "가능하면 야당까지 같이 하면 좋겠다. 국가적 위기 극복은 사실 정치적 이해 문제를 좀 벗어난 것 아니겠나"라고 말했다.이 대통령은 그러면서 대미투자특별법 처리에 협조해준 국민의힘에 감사를 표했다. 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회는 전날(9일) 전체회의에서 만장일치로 특별법을 처리했다. 여야는 오는 12일 본회의에서 이를 처리한다는 방침이다.이에 대해 이 대통령은 "야당이 대미투자 관련법 처리 협조를 해줘서 시간 안에 처리되게 했다는 것이지 않나. 여러 어려운 점이 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 야당이 이렇게 협조해준 점에 대해서 감사드린다"고 했다.아울러 "정치적 의제를 놓고 경쟁하는, 뭐 심하게 다투는 경우가 있더라도, 중요한 이런 국가적 의제에 대해서는 협력하는 모범적인 모습을 보여주셔서 감사하다"면서 "앞으로도 그러면 좋겠꼬 우리도 노력해야 되겠다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 "이번 기회에 대체 에너지 전환, 에너지 전환을 속도전으로 해치워야 될 것 같다"고도 주문했다. 해외 의존도가 높은 원유 등 화석연료 중심의 현 체계를 태양광·풍력 등 대체·재생에너지 중심의 체계로 빠르게 전환하자는 취지였다.김성환 기후에너지부 장관이 "재생에너지를 늘리고 햇빛소득마을 사업도 빨리 추진할 수 있도록 하겠다"고 답하자, 이 대통령은 "각 가구별로, 마을단위로, 또는 지역단위로 재생에너지 생산을 좀 확대할 수 있게 (해 달라)"며 "이럴 때일수록 우리 국민들이나 구성원들은 (재생에너지) 그 필요성을 절감하지 않나"라고 말했다.특히 "지금 현재 예산 편성에서 (재원을) 추가하거나 변경할 필요는 없냐"면서 필요하다면 추가경정예산안 편성을 통해 관련 지원을 하겠다는 뜻도 밝혔다.