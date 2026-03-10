'수도권 쓰레기, 왜 충남 서산에 버리나'... 시의회 제도개선 요구

큰사진보기 ▲2026년 1월 7일 충남도는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 이후 서울 지역 쓰레기가 도내로 유입되고 있다는 동향을 파악하고, 시군과 합동 점검반을 편성해 현장 점검을 진행했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲문수기 의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

수도권에서 발생한 생활폐기물이 민간 업체를 통해 충남 서산으로 유입된 사실이 알려지면서 지역사회에서 반발이 커지고 있다. 서산시의회는 지방이 수도권의 폐기물 처리 부담을 떠안는 구조가 반복되고 있다며 '발생지 처리 원칙'을 법률로 명확히 해야 한다고 촉구했다.서산시의회는 10일 열린 제312회 임시회 본회의에서 문수기 의원이 대표 발의한 '폐기물관리법 개정 촉구 건의안'을 채택했다고 밝혔다.문 의원은 건의안을 통해 최근 수도권 생활폐기물이 민간 재활용업체와의 계약을 통해 서산 지역 업체로 반입된 사례를 지적했다. 그는 "단기간에 상당량의 폐기물이 유입됐고 조사 과정에서 계약 내용과 다른 물질이 포함된 사실까지 확인돼 뒤늦게 반입이 중단되는 상황이 벌어졌다"고 밝혔다.문 의원은 "현행 폐기물관리법에는 발생지 처리 원칙이 명시돼 있지만 이를 실질적으로 통제할 장치는 부족하다"며 "이 같은 법적 공백을 이용해 민간 계약이라는 형식으로 타 지역 폐기물이 지방으로 이동하는 구조가 반복되고 있다"고 말했다.시의회는 2026년부터 시행되는 생활폐기물 직매립 금지 제도가 지방의 부담을 더욱 키울 수 있다는 점도 우려했다. 대도시의 처리 인프라가 부족한 상황에서 선별연료(SRF) 등의 방식으로 폐기물이 지방으로 이동하는 사례가 늘어날 수 있다는 것이다.문 의원은 "화력발전소 등 대규모 에너지 시설은 지방에 집중돼 전력은 수도권으로 공급되고 있다"며 "여기에 쓰레기 처리 부담까지 지방이 떠안게 된다면 환경 부담은 지방이 지고 편익은 수도권이 누리는 구조가 고착될 수 있다"고 말했다.서산시의회는 건의안을 통해 정부와 국회에 제도 개선을 요구했다. 주요 내용은 ▲생활폐기물 발생지 처리 원칙의 법률 명문화 ▲지자체 간 폐기물 반입 시 사전 승인과 동의 절차 의무화 ▲폐기물 이동 관리 시스템 '올바로'의 실효성 강화 ▲처리시설 확충을 위한 국가 재정 지원 확대 등이다.시의회는 이번 건의안을 대통령비서실과 국무총리실, 국회, 환경부 등 관계 기관에 전달해 관련 법 개정을 촉구할 계획이다.지역에서는 이번 사안을 계기로 수도권 중심의 폐기물 처리 구조를 재검토해야 한다는 목소리도 나오고 있다. 생활폐기물 처리 부담이 특정 지역에 집중될 경우 지역 환경권 침해와 갈등이 심화될 수 있다는 지적이다.