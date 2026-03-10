박정현 전 부여군수 "통합시장 불출마"... 민주 후보 3인으로 압축

큰사진보기 ▲박정현 전 충남 부여군수가 10일 충남도청에서 기자회견을 열고 충남대전통합시장에 불출마를 선언했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남·대전통합시장 출마를 선언했던 박정현 전 충남 부여군수가 통합시장 출마에 불출마할 뜻을 내비쳤다.앞서 지난 2월 12일 박 전 군수는 충남대전특별시장 출마를 선언했다. 출마 선언 한 달여 만에 출마를 포기한 것. 이에 따라 충남·대전특별시장 충남 지역 출마자는 양승조 전 충남지사, 박수현 국회의원, 나소열 전 충남도 문화체육부지사 3인으로 압축됐다. 이들 3인은 충남·대전통합이 최종 무산될 경우, 충남도 지사로 출마하게 된다.박 전 군수는 10일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "경쟁보다 협력"이라며 "깊은 고민과 숙고 끝에 충남·대행정통합시장 선거 출마를 내려놓기로 했다"라고 말했다. 박 군수의 불출마 선언은 최근 충남·대전통합시장에 출마한 박수현(민주, 공주·부여·청양) 국회의원과 지역지지 기반이 일부 겹치고, 여론조사 지지율도 높지 않다는 점 등이 고려된 것으로 전해졌다.박 전 군수는 이날 기자회견을 통해 "무엇보다 저는 최근 부여와 공주, 청양을 비롯한 많은 지역 시민들로부터 '같은 지역 출신끼리 경쟁하기 보다는 힘을 모아 달라'는 말씀을 들었다"라며 "정치인은 개인의 야심을 위해 존재하는 사람이 아니라 국민의 뜻을 대신하는 공복"이라고 강조했다.향후 정치 일정을 묻는 언론의 질문에 박 전 군수는 "정치 일정상 다음 행보가 무엇이 있는지는 확실치가 않다"라며 "총선과 대선이 기다리고 있지만 현재로서는 저에게 적합한 정치 일정은 따로 없다고 생각 한다"고 말했다.'박수현 후보 측에 힘을 보탤 것인가'라는 질문에 대해서도 박 전 군수는 "그렇다. 민주당에 입당해 정치를 한 지 18년이 됐다. 마흔 여섯에 고향 부여로 내려왔다. 박수현 국회의원과는 과거부터 정치적 동반자로 함께해 왔다"라고 말했다.그러면서 "바로 그런 점 때문에 지역구에서 걱정과 우려가 많았다. 민주당의 불모지이자, 보수의 심장으로 불리는 부여·청양 지역구를 함께 다져 왔다. 현실적으로 지지율도 박수현 의원보다 낮다. 저보다 압도적으로 지지율이 높다. 그래서 결단을 했다"라고 설명했다. 다만 박 군수는 "최종 후보가 누가 됐든 선거 승리를 위해 도울 것"이라고 부연했다.박 군수는 마무리 발언을 통해 "저와 함께 일했던 동지 여러분과 저를 지지해 준 지지자들에게 심려를 끼쳐 드려 매우 송구하다. 내부의 동력을 흐트러 뜨리지 않고 꼭 이기는 선거를 위해 , 공동체의 이익을 위해 불출마를 선언한 것"이라고 밝혔다.앞서 박정현 전 군수는 '윤석열 탄핵' 직전인 지난 2025년 3월 7일 부여군 여성회관에 '헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 내용이 담긴 현수막을 걸어 화제가 됐었다.