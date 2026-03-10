진보당 전남광주특별시장 후보에 이종욱... "용인 반도체산단 호남 이전"

큰사진보기 ▲진보당 이종욱(58, 왼쪽 세번째) 전남광주특별시장 후보 ⓒ 진보당 관련사진보기

이종욱(58) 민주노총 광주본부장이 6·3 지방선거 전남광주특별시장 선거에 진보당 단일후보로 출마한다.진보당 전남도당과 광주시당은 10일 광주시의회에서 기자회견을 열고 이종욱 본부장을 전남광주특별시장 선거 시·도당 단일후보로 확정했다고 밝혔다.당내 경쟁 주자였던 김선동 진보당 전남지사 후보는 "이종욱 후보야말로 전남광주 통합의 새 시대, 호남의 전성기를 열 적임자"라고 단일화 이유를 설명했다.이 후보는 "아름답고 대담한 결단에 감사드린다"며 "김선동 후보와 전남도민, 광주시민의 뜻을 가슴에 새겨 호남의 전성기를 열겠다"고 화답했다.이 후보는 단일후보 첫 메시지로 용인 삼성반도체 산업단지의 호남 이전 필요성을 내세웠다.목포해양대학교 항해과 출신인 이 후보는 "반도체 뱃머리를 호남으로 돌려라. 특등항해사 이종욱"이라고 적힌 피켓을 들고 나와 자신의 메시지를 부각했다.그는 "용인에 대규모 반도체 생산시설을 짓게 되면 수도권 전력난이 심화되고, 혹시모를 전력난으로 셧다운이 일어나면 엄청난 손실이 불가피하다"며 "재생에너지가 풍부한 호남으로 이전을 진지하게 논의해야 한다"고 말했다.이어 "용인 반도체 산단을 위해 막대한 재정을 들여 송전망을 새로 지으면 일자리와 에너지는 모두 수도권을 집중되고 지방은 에너지 식민지로 전락하게 된다"며 "수도권과 용인에 전력을 공급하기 위해 전국을 송전탑으로 뒤덮겠다는 정부 계획은 지역 차별"이라고 했다.또 "용인 삼성반도체 산업단지는 아직 착공 하지 않은 상태로, 지금이 호남으로 이전할 수 있는 마지막 기회"라며 정부·여당에 관련 토론회 개최를 제안하고 민주당 후보들에게도 입장 표명을 요구하겠다고 덧붙였다.