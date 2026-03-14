'공기'를 다시 생각하는 시대

큰사진보기 ▲미세먼지 경보 알림 문자.우리는 매일 대기질을 확인하는 시대에 살고 있지만, 공기 자체를 깊이 생각하는 시간은 오히려 줄어들고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲『공기, 신비롭고 위험한』 표지.우리가 매일 숨 쉬지만 거의 의식하지 않는 ‘공기’를 과학과 역사, 사회의 관점에서 탐구한 교양서다. ⓒ 반니출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲조지프 라이트의 ‘공기펌프 속의 새 실험’.공기의 존재와 성질을 밝히기 위한 과학 실험이 당시 사람들에게 얼마나 강렬한 장면이었는지를 보여준다. ⓒ 반니출판사 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 과학교사로서 과학이 환경 문제에 어떤 역할을 할 수 있는지 관심을 두고 있습니다. 우리가 매일 숨 쉬는 공기를 다시 바라보는 일이 지금 시대에 필요한 과학적 성찰이라고 생각합니다.

얼마 전 휴대전화로 미세먼지 경보 알림이 도착했다. "전국 미세먼지 매우 나쁨." 이제 이런 문자는 낯설지 않다. 우리는 매일 대기질을 확인하고 외출을 고민하며 마스크를 챙긴다. 공기는 어느새 일상적인 뉴스와 경보의 대상이 되었다. 그런데 문득 이런 생각이 들었다. 우리는 공기를 매일 확인하지만, 정작 공기 자체를 얼마나 생각하고 있을까.피터 애디의 <공기, 신비롭고 위험한>은 바로 이 질문에서 출발하는 책이다. 저자는 우리가 숨 쉬는 공기를 단순한 자연 현상이 아니라 인간 문명과 깊이 얽힌 존재로 바라본다. 눈에 보이지 않는 공기는 오랫동안 아무것도 없는 공간처럼 여겨졌지만, 사실은 생명과 기술, 사회를 움직여 온 중요한 조건이었다는 것이다.책은 먼저 공기의 존재가 생명의 탄생과 깊이 연결되어 있다는 사실을 상기시킨다. 대기와 바다 사이에서 이루어지는 물질의 이동과 분배 덕분에 지구 생명체가 가능해졌다는 설명은 우리가 숨 쉬는 공기가 단순한 배경이 아니라 거대한 생명 시스템의 일부라는 사실을 보여 준다. 겉보기에는 아무 일도 하지 않는 것처럼 보이지만, 공기는 오랜 시간 동안 엄청난 양의 물질을 이동시키며 지구 환경을 유지해 왔다.고대 자연철학자들은 공기를 4원소 가운데 하나로 이해하며 인간의 몸과 감정, 계절의 변화까지 연결지어 설명하려 했다. 히포크라테스와 갈레노스 같은 의학자들은 인간의 건강과 성격이 체액과 공기의 균형과 관련되어 있다고 보았다. 오늘날 기준으로 보면 단순한 이론처럼 보이지만, 당시 사람들에게 공기는 이미 인간 삶과 밀접하게 연결된 존재였다.근대에 들어서면서 공기는 실험을 통해 탐구되는 대상이 되었다. 18세기 과학자들이 공기 펌프를 이용해 진공 상태를 만들고 생물의 변화를 관찰했던 실험은 당시 사람들에게 큰 충격을 주었다. 공기가 단순한 빈 공간이 아니라 생명을 유지하는 물질이라는 사실이 눈앞에서 드러났기 때문이다. 이러한 실험은 공기를 이해하려는 인간의 호기심이 얼마나 강렬했는지를 보여주는 상징적인 장면이기도 하다.공기의 역사는 과학의 발전 이야기로만 끝나지 않는다. 산업혁명이 시작되면서 공기는 또 다른 의미를 갖게 되었다. 엘리자베스 개스켈과 찰스 디킨스 같은 작가들은 19세기 영국 산업 도시의 공기를 '질식할 듯한 먼지와 솜털이 떠다니는 공간'으로 묘사했다. 방직공장에서 날리는 면화 먼지와 습한 공기는 노동자들의 건강을 위협했고, 도시의 하늘은 산업화가 남긴 스모그로 가득했다. 공기는 더 이상 자연의 배경이 아니라 인간 사회의 구조와 노동 환경을 드러내는 현실적인 문제였다.오늘날 우리는 이러한 역사적 경험이 남긴 결과 속에서 살고 있다. 세계보건기구는 대기오염을 주요 건강 위험 요인 가운데 하나로 지목하고 있으며, 도시의 대기질 문제는 여전히 중요한 환경 문제로 남아 있다. 공기는 모든 사람이 공유하는 자원이지만, 동시에 인간의 기술과 정책, 경제 활동에 따라 그 질이 크게 달라지는 영역이기도 하다.흥미로운 점은 인간이 공기를 단순히 이해하는 데서 멈추지 않았다는 것이다. 저자는 공기를 통제하려는 인간의 욕망도 함께 보여 준다. 20세기에 등장한 공기조절장치, 즉 에어컨디셔너는 단순한 편의 기술이 아니라 '공기를 관리하고 통제하려는 시도'였다. 특정 공간의 온도와 습도를 조절할 수 있게 되면서 공기는 점차 관리되는 자원이 되었고, 현대 도시와 건축, 생활 방식도 그에 맞추어 변화했다.코로나19 이후 우리는 공기를 단순히 숨 쉬는 배경이 아니라 관리해야 할 환경으로 바라보기 시작했다. 바이러스가 공기를 통해 전파될 수 있다는 사실이 알려지면서 학교와 병원, 공공시설에서는 환기와 공기질 관리가 중요한 문제로 떠올랐다. 교실 창문을 열어 환기하는 일이 일상이 되었고, 공기청정기와 항균 필터 같은 장치들도 학교와 가정 곳곳에 등장했다. 보이지 않는 공기가 건강과 직결된 환경이라는 사실을 사회 전체가 경험적으로 깨닫게 된 것이다.과학교사로서 이 책을 읽으며 다양한 생각을 하고 아이들과 나누게 되었다. 학교에서 학생들은 기체 단원을 통해 공기의 조성과 성질을 배운다. 공기의 대부분이 질소와 산소로 이루어져 있다는 사실, 기체는 압력과 온도에 따라 성질이 변한다는 원리 등을 교과서에서 익힌다. 그러나 그 지식이 우리가 실제로 숨 쉬는 공기와 연결되는 순간은 많지 않다. 우리는 항상 숨을 쉬며 공기가 없이는 살아갈 수 없지만, 때론 그 고마움을 잊는다. 어쩌면 학생들에게 공기는 가끔 시험 문제 속에서 만나는 하나의 개념일 뿐일지도 모른다. 하지만 현실에서 공기는 우리의 건강과 환경, 그리고 삶의 방식과 매우 깊이 연결되어 있다.<공기, 신비롭고 위험한>은 우리가 매일 숨 쉬면서도 거의 의식하지 않았던 세계를 다시 바라보게 만든다. 공기는 단순한 자연 현상이 아니라 인간의 문명과 기술, 욕망이 얽혀 만들어 온 역사적 공간이기도 하다. 어쩌면 지금 우리가 다시 생각해야 할 대상은 먼 미래의 첨단 기술이 아니라, 늘 우리 곁에 있었지만 한 번도 제대로 바라보지 않았던 바로 그 '공기'일지도 모른다.