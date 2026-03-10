안양시, 운전석 없는 '레벨4 자율주행 셔틀' 16일 운행

큰사진보기 ▲사최대호 안양시장(사진 왼쪽)이 10일 오전 10시 20분 시청 정문에서 레벨4 자율주행 셔틀에 대한 설명을 듣고 있다 ⓒ 안양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양시 레벨 4 자율 주행 셔틀 ⓒ 안양시 관련사진보기

오는 16일 운전석 없는 '레벨4 자율주행 셔틀' 운행을 앞두고 최대호 안양시장 등이 10일 사전 시승 행사를 개최했다. 이계삼 부시장, ㈜오토노머스에이투지 한지형 대표, 안양시 명예시민 과장회 김명화 회장 등이 참석해 자율 주행 기술을 체험했다.최 시장 등은 안양 시청을 출발해 범계역을 거쳐 스마트도시통합센터로 이어지는 총 4km 구간을 약 30분 간 시승 했다. 차량 탑승 가능 인원은 9명으로, 최고 속도 40km/h로 주행이 가능하다.이번에 도입되는 레벨4 자율 주행 셔틀은 기초지자체 가운데 최초로 운전석 없이 운행되는 자율 주행 차량이다. 다만 긴급 상황에 대비해 안전 관리자 1명이 동승해야 한다. 각종 센서와 통신 기반 자율 주행 시스템, 실시간 모니터링 장비가 장착됐다.시민 체험 노선 운행은 오는 16일부터 시작된다. 안양시 통합 예약 누리집(anyang.go.kr/reserve)을 통해 사전 예약 후 무료로 이용할 수 있다.안양시는 2024년 4월 자율주행 대중교통 서비스를 시작했다. 이후 서비스·시설·제도·안전 전반의 운영 체계를 구축해, 국토교통부 '자율주행자동차 시범운행지구 운영 평가'에서 기초지자체 가운데 유일하게 최고등급인 A등급을 받았다. 올해 국토교통부 '자율차 시범운행지구 지원사업' 공모에 지난해에 이어 2년 연속 선정돼 국비 4억5천만 원을 확보했다.안양시는 확보한 재원을 바탕으로 자율주행 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 관악역에서 안양예술공원까지 운전석이 없는 레벨4 자율주행 셔틀을 새롭게 도입하고, 올해 4월부터는 기존 주간 노선을 평촌 엘프라우드 아파트까지 연장해 시민들의 대중교통 접근성을 높일 예정이다.최대호 안양시장은 시승 행사 직후 "자율주행 선도 도시로서 시민과 함께 스마트 교통의 변화를 가장 먼저 체감할 것"이라며 "안양시는 이러한 첨단 기술이 일상 속 대중교통으로 확고히 자리 잡도록 교통 혁신을 이루겠다다"고 밝혔다.