전두환 표지석 뽑은 순창군... 보존 안 하고 없애기로

큰사진보기 ▲순창군청 앞 정원에 있는 전두환 기념식수와 표지석이 철거되기 전 사진(2월 5일). ⓒ 김경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲순창군청 앞 정원에서 전두환 기념식수와 표지석이 철거된 모습(3월 10일). 순창군은 2월 13일에 표지석을, 14일에 기념식수를 철거했다. ⓒ 김경준 관련사진보기

▲관인류(국새, 기관장의 직인 등) ▲견본류(화폐, 우표, 훈·포장 등의 견본류, 도안류) ▲상징류(공공기관, 공공업무와 관련하여 상징성을 지니는 현판, 의복 등의 상징물) ▲기념류(공공기관의 주요 홍보, 행사, 활동 중에 생산된 홍보물, 기념물) ▲상장·상패류(공공기관이 수여 받은 상장류, 상패류) ▲사무집기류(대통령, 국무총리 등 주요 직위에 있던 사람이 업무 수행에 사용하였던 사무집기류 등) ▲그 밖의 유형(영구기록물관리기관의 장이 지정한 그 밖의 유형).

큰사진보기 ▲정보공개청구를 통해 순창군으로부터 제공받은 행정박물 관리대상 선별 체크리스트. 순창군은 언론 보도 이후, 우선 전두환 기념식수 표지석을 철거한 후에 행정 절차를 진행했음을 인정했다. ⓒ 순창군 관련사진보기

▲행사·사업의 중요도(공공기관의 국내·외 행사, 사업, 정책 등의 중요도) ▲주요 인물 행적 관련성(공공기관의 주요 직위자(기관장 등) 업무 수행 행적 등과 관련된 정도) ▲상징성(공공기관의 변천, 고유 업무의 수행 과정을 상징적으로 보여주는 정도) ▲예술성(해당 행정박물의 내용, 형태가 심미적, 예술적 가치를 지니는 정도) ▲희소성(공공기관만의 유일하거나 희소성을 갖는 정도) ▲활용성(홍보, 교육, 전시, 학술연구 등 활용(가능) 정도) ▲보존 가능성(행정박물의 훼손 정도, 보존·수리·복원과 관련된 공간, 비용, 인력 등을 감안한 보존 가능성).

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다. 열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

전직 대통령 전두환의 기념식수와 표지석이 전북 순창군청 앞 잔디광장에 있다는 것을 <열린순창> 보도한 이후, 지역 언론이 해당 내용을 후속 보도했다. 언론 보도로 인해 지역 내 여론이 악화되자, 순창군은 2월 13일에 표지석을 철거했고 14일에는 기념식수를 철거했다. 기자는 2월 23일, 순창군 재무과 관계자를 만나 이 사실을 확인했다.그런데, 순창군은 전두환 전 대통령 기념식수 표지석 처리 계획'과 '전두환 전 대통령 기념식수 표지석 행정박물 관리대상 여부 검토 요청'이라는 제목의 문서를 2월 23일 결재했다. <열린순창>은 정보공개청구를 통해 해당 문서를 열람했고, 순창군이 기념식수와 표지석을 철거한 후 행정 절차를 거친 사실을 확인했다.이와 관련해 순창군 재무과는 해당 문서가 전두환 기념식수 표지석을 보존해야 하는지 내부적으로 검토하기 위해 작성됐다고 설명했다. 군 재무과는 "군청 잔디광장에서 철거한 전두환 전 대통령 기념식수 표지석을 처리하고자 하오니 '공공기록물 관리에 관한 법률' 제 24조에 따른 행정박물 관리대상 여부를 검토하여 주시기 바란다"며 행정과에 보존 여부에 대한 검토를 요청했다.'행정박물'이란 공공기관이 업무 수행과 관련해 생산·접수 또는 취득한 형상기록물 중 행정적·역사적·문화적·예술적 가치가 높아 관리대상으로 선정한 기록물을 말한다. 관리대상으로는 다음이 있다.재무과는 국민적 감정을 고려해 기념식수와 표지석을 철거했다는 입장이다. 표지석을 보관할 역사적 가치가 없는 것으로 판단되지만 '공공기록물 관리에 관한 법률' 제 24조(행정박물의 관리)의 규정에 따른 관리대상으로 보관할 가치 여부를 검토받아 처리하고자 했다는 게 재무과 관계자의 설명이다.재무과 정봉철 과장은 지난 5일 기자와의 통화에서 "이것(전두환 기념식수 표지석)을 보관할지 말지 내부적으로 검토한 것"이라며 "행정과가 기록물을 관리하는 곳이기 때문에, 우리가 행정과에 (보관 여부를) 의뢰한 것"이라고 말했다. 이어 "행정과에서는 그걸 보관해야 하는지 검토해준다"며 "(전두환 표지석은) 보관할 필요가 없다고 결론이 나왔다"고 덧붙였다.한편, 재무과는 기념식수와 표지석 철거 이후에 행정 절차가 진행됐음을 인정했다. 정봉철 재무과장은 "철거하고 나서 그것(전두환 기념식수 표지석)을 어떻게 할 건지 방향을 정한 것"이라며 "철거한 표지석을 기록물로 취급하고 보존해야 하는지 내부적으로 검토한 것"이라고 전했다.순창군은 7가지 선별 기준을 바탕으로 '행정박물 관리대상 선별 체크리스트'를 작성해 표지석의 보존 여부를 검토했다. 7가지 선별 기준은 다음과 같다.'공공기록물 관리에 관한 법률'에 의하면, 행정박물로 선별되기 위해 처리과(재무과)는 업무 수행 과정에서 생산·접수 또는 취득한 행정박물에 대해 '행정박물 관리대상 선별 체크리스트'를 작성하고, 기록관(행정과)에 제출해야 한다. 기록관은 처리과에서 작성·제출한 선별 체크리스트에 기록관의 의견을 반영해 검토한 후 그 결과를 처리과에 통보해야 한다.해당 체크리스트를 바탕으로 보존 여부를 판단하는데, 합산점수가 36점 이상이면 관리대상으로 선별되고 35점 이하면 관리대상으로 선별되지 않는다. 전두환 기념식수 표지석은 7가지 선별 기준에서 각각 최저점인 1점을 받아 총점 7점으로 보존 대상에서 제외됐다.