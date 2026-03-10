자그마치 200년, 어린 왕의 명예회복에 걸린 시간

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸 컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸 컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 스레드와 블로그에도 실립니다.