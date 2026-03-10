21억 4300만 원 투입, 서산 석유화학 기업 살린다

충남 서산시가 지역 산업 위기 극복을 위해 '2026년 지역산업 위기 대응 맞춤형 지원사업'을 본격 추진한다.
앞서 정부는 서산 지역경제의 중심 산업인 석유화학 산업이 불황을 겪으면서 서산을 '산업위기 선제대응지역'으로 지정했다. 이어 지정 3개월여 만인 지난해 11월에는 '고용위기 선제대응지역'으로도 추가 지정됐다(관련 기사: [서산] '고용위기 선제대응지역' 지정, 지역 경제 마중물
https://omn.kr/2g459).
이에 따라 서산시는 관내 석유화학 및 관련 기업을 대상으로 산업 위기 극복과 지역경제 활성화를 위한 지원책을 마련했다.
이번 사업은 국비 15억 원을 포함해 총사업비 21억4300만 원을 투입해 추진되며 ▲ 맞춤형 기업 지원 ▲ 현장 맞춤형 인력 양성 등 2개 분야 20개 프로그램으로 운영된다.
맞춤형 기업 지원 분야에서는 기업 시제품 제작 지원과 첨단 기술 지도, 산업 전환 및 신사업 추진 과정에서 필요한 각종 인증 취득 지원 등 총 12개 프로그램이 진행된다.
또한 현장 맞춤형 인력 양성 분야에서는 산업현장 기반 기술, 안전, 연구개발, 직무 전문 교육 등 8개 교육 프로그램이 지원된다.
사업 기간은 오는 4월 1일부터 10월 30일까지 약 7개월간이며, 참여를 희망하는 기업은 이달 31일까지 한국건설생활환경시험연구원에 신청하면 된다.
사업 대상 기업으로 선정되면 기업 상황에 맞춘 분야별 맞춤형 지원 서비스를 제공받게 된다.
서산시는 이번 석유화학 산업 기업 지원 대책이 지역경제의 핵심 산업인 석유화학 분야 기업들의 재도약을 이끄는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 서산시는 노동자 고용 안정과 소상공인 지원을 위해 오는 5월 20일까지인 '고용위기 선제대응지역' 지정 기간을 6개월 연장해 줄 것을 고용노동부에 건의할 계획이다.
이는 지난 2월 관련 법령 개정으로 고용위기 선제대응지역 지정 기간이 최대 12개월까지 확대된 데 따른 조치다. 서산시는 관련 조건을 검토한 뒤 오는 4월 중 지정 기간 연장을 공식 건의할 방침이다.
특히 서산시는 노동자와 소상공인을 위해 ▲ 고용 유지 ▲ 전직 지원 ▲ 생계 안정 ▲ 일자리 창출 등 4개 분야 8개 사업을 추진하고 있다.
고용유지지원금, 사업주 훈련 지원비, 국민내일배움카드 등 확대된 혜택을 받은 대상자는 약 1500명에 이른다. 또한 충남도와 협력해 석유화학 산업 위기 노동자의 이·전직과 재취업을 지원하는 '버팀이음 프로젝트'도 추진 중이다.
한편 서산시 관계자에 따르면 앞으로도 현장의 목소리를 경청하여 지역 산업의 체질 개선과 경쟁력 제고를 위해 행정적·재정적 지원을 아끼지 않을 계획이다.