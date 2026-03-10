21억 4300만 원 투입, 서산 석유화학 기업 살린다

▲대산석유화학단지. 서산은 지난해 8월과 11월, 지역 경제의 중심인 석유화학산업이 불황을 겪으면서 ‘산업위기 선제 대응지역’과 ‘고용위기 선제 대응지역’으로 지정된 바 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기