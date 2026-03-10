곽미숙 경기도의원, 고양특례시장 출마 선언... "엄마의 마음으로"

큰사진보기 ▲10일 오전 고양시의회 4층 영상회의실에서 고양특례시장 출마를 공식 선언하고 있는 국민의힘 곽미숙 경기도의원. 붉은색 재킷을 입은 곽 의원이 '행주치마 두른 엄마의 마음'으로 고양시를 자족도시로 만들겠다는 포부를 밝히고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

"지금 고양시에는 화려한 청사진이나 보여주기식 행정보다, 시민 한 사람 한 사람의 삶을 세심하게 돌보는 현장 중심의 '엄마 시장'이 필요합니다."

국민의힘 소속 곽미숙 경기도의원(재선·고양6)이 10일 고양특례시장 선거 출마를 공식 선언했다.곽 의원은 이날 오전 10시 30분 고양시의회 4층 영상회의실에서 기자회견을 열고 "고양 시민의 삶을 현장에서 챙기는 시정을 펼치겠다"며 출마 의사를 밝혔다.붉은색 재킷 차림으로 단상에 오른 곽 의원은 자신을 "고양시민이자 두 아이를 키우며 정치 현장을 경험해 온 사람"이라고 소개하며, 여성 특유의 섬세함과 어머니의 책임감을 시정 운영의 동력으로 삼겠다고 말했다.또 그는 현재 고양시 상황을 임진왜란 당시 행주대첩에 비유하며 "행주산성을 지키던 아낙네의 마음으로 이 자리에 섰다"며 "지금의 고양시에는 시민의 삶을 세심하게 돌보는 책임 있는 리더십이 필요하다"고 강조했다.곽 의원은 출마 선언문에서 고양시가 겪고 있는 구조적 한계를 지적했다. 그는 고양시를 '수도권 대표 규제 도시'로 규정하며 중첩 규제가 도시 발전을 제약하고 있다고 진단했다.고양시는 시 전체가 과밀억제권역(100%)에 포함돼 있으며, 군사시설보호구역이 37%를 차지한다. 덕양구의 경우, 그린벨트(개발제한구역) 비율이 64%에 달해 기업 유치와 도시 개발에 제약이 크다.곽 의원은 "이 같은 규제로 고양시 재정자립도는 32% 수준에 머물고 있으며 공업용지 면적은 수원시의 약 4% 수준에 불과하다"고 지적했다. 이어 "서울 통근율이 39%에 육박하는 등 베드타운 구조를 벗어나지 못하고 있다"며 도시 구조 전환이 필요하다고 진단했다.곽 의원은 이를 해결하기 위한 시정 과제로 ▲ 경제 자족 기반 확충 ▲ 덕양구 개발 소외 해소 ▲ 일산신도시 노후화 대응 등을 제시했다.곽 의원은 시민 생활과 밀접한 행정 추진도 강조했다. 그는 "화려한 미래보다 시민의 현재 삶을 챙기는 행정이 필요하다"며 교육, 복지, 교통, 일자리 등 생활 밀착형 정책에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.이어 "시민의 삶에 당장 필요한 정책부터 차근차근 추진해 생활에 힘이 되는 고양시를 만들겠다"고 말했다.재선 경기도의원인 곽 의원의 출마로 고양특례시장 선거 구도에도 변화가 예상된다.