나이가 어리다고 생각까지 어린 것은 아니다

"나는 자기가 시기하고 부러워하는 '모범 소년' 에밀에게 오색나비를 자랑하였으나 그가 흠을 지적하는 바람에 다시는 잡은 걸 보여주지 않게 된다. (2년 뒤) 나는 에밀이 잡은 공작나비를 보러 갔다가 욕구를 누르지 못해 훔친다. 그러나 곧 잘못을 깨닫고 도로 가져다 놓으나 그 과정에서 나비를 망가뜨리고 만다. 나는 어머니의 권유에 따라 에밀에게 사실을 밝히고 대가를 치르고자 한다. 하지만 에밀은 냉정하게 경멸하기만 한다. 나는 집에 돌아와 어둠 속에서 수집해 둔 나비들을 하나씩 망가뜨린다."

"모어는 자기에 대한 남의 평가를 너무 깊게 받아들인다. 그래서 내가 에밀의 평가를 너무 깊게 받아들이지 않고, 에밀이 지적하는 나의 단점을 고쳐나간다면, 나도 더 많이 발전할 수 있을 것이다."

학교에 있는 사람에게 새해는 1월이 아니라 3월이다. 3월부터 지난해와 다른 학년, 새로운 아이들 그리고 담당 업무가 새롭게 시작되기 때문이다.겨울방학 동안 새 학기에는 아이들에게 어떻게 다가서야 할지 곰곰이 생각한다. 특히 하루하루가 다르게 인공 지능이 현실로 깊숙이 들어와 있기에 더더욱 그렇다.인공 지능 시대에 살고 있는 우리 아이들에게 언제 어디서든 쉽게 다가설 수 있는 잡다한 지식을 애 터지게 가르쳐야 할까? 또한 우리 아이들은 이러한 것들을 굳이 머릿속에 담아둘 필요가 있을까?언제부터인가 내 수업에 의구심과 회의가 밀려오고 있었다. 하지만 늘 현실과 타협하면서 외면해 왔다. 지난 겨울방학 동안도 딱히 해결 방안은 떠오르지 않았다. 그렇게 2월이 지나고, 3월이 되었다. 그러고도 한 주일이 흘렀다.지난 주말, 설 연휴가 끝난 다음 날(2월 19일)에 있었던 일이 문득 스쳐 지나간다. 설 연휴가 끝난 뒤라, 깔끔하고 시원한 냉면을 먹고 싶었다. 내 입맛에 맞는 냉면 집을 시간을 들여 찾아갔다. 그런데 설 연휴가 끝난 다음 날(19일)까지 휴업한다는 안내가 붙어 있었다.어! 분명히 영업 중이라고 했는데. 설 연휴 다음 날이라 헛걸음하지 않기 위해 가기 전에 확인도 했었다. 인터넷에 들어가 냉면 집을 확인하니 영업 중이라고 분명히 되어 있었다. 그래도 설 연휴와 이어졌으니, 전화로 거듭 확인하려 하다 그만두고 그냥 왔다.그런데 휴일, 헛걸음이다. 여기까지 온다고 시간을 들였는데, 허무함에 갑자기 허기가 밀려왔다. 근처에 있는 중국집을 찾아 짜장면으로 허기와 허무를 달랬다.요즘 자기 생각이나 주장을 말할 때 인공 지능에서 찾아본 것을 근거로 많이 사용한다. 그리고 그것을 그대로 믿는다. 그런데 그 근거와 내용이 다 맞을까? 온전히 믿을 수 있을까?확인도 평가도 하지 않고 그냥 따라만 간다면, 머지않은 날 우리는 인공 지능의 노예로 살아갈 수밖에 없지 않을까? 확인과 평가를 통해 받아들일 것을, 나에게 맞게 고쳐 받아들이는 능력을 길러야 하지 않을까?아이들이 교과서 내용을 그냥 받아들이지만 말고 확인하고 평가하는 수업 지도안을 만들어 보자. 아이들이 평가한 것을 공유하면서, 자기 생각을 더하고 고쳐나갈 수 있도록 해보자.중학교 1, 2, 3학년 아이들에게 이것이 가능할까? 지난해 처음으로 중학교 아이들과 함께 배우고 가르치면서 나는 중요한 사실 하나를 배웠다. '나이가 어리다고 생각까지 어린것은 아니다.'중3 국어 교과서에 '적정 기술'을 소개한 단원이 있었다. 적정 기술을 개발하여 에너지 보충 방안을 모색하자는 것이다. 그 예로 '항아리 냉장고', '라이프 스트로', '큐 드럼', '흙벽돌 집', '이글루'를 들었다.교과서에서 제시된 정보를 확인하고, 이 글에 대한 평가를 아이들에게 물었다. 대부분 아이들은 '옛 지혜를 배워 우리 일상생활에 활용하면 좋겠다'라며 긍정적으로 평가했다.그런데 한 아이가 "이러한 것을 교과서에 소개하는 이유를 모르겠다. 이미 과학기술이 우리 몸에 배어 있는데 굳이 옛날로 돌아갈 필요가 있을까? 귀찮은데 누가 이것을 활용하려 할까? 이보다는 차라리 지금 과학기술에 이런 문제점이 있으니 이러한 것들은 앞으로 어떻게 해결해야 할까? 라는 글이 교과서에 실려야 하지 않나? 우리 보고 다시 과거로 돌아가라는 것도 아니고"라고 하는 것이었다.학생 발표에 공감이 갔다. 이미 현재 과학기술에 익숙해진 아이들인데, 굳이 과거의 지혜를 빌어 현재에 에너지 보충 방안을 생각해 보는 것에 공감할 수 있을까?지난주에도 이런 것을 경험했다. 헤르만 헤세의 '공작나방'은 교사를 하면서 해마다 빠지지 않고 수업한다. 올해는 아직 수업을 어떻게 할 것인지 뚜렷하게 결정하지 못한 상태이기에 지난 한 주 동안 이를 가지고 수업했다.나는 이것을 통해 이야기하고 싶은 것이 많다. 작품을 통해, 우리 아이들이 열정을 가지고 자기가 하고 싶은 것을 찾을 수 있도록, 잘못 했을 경우 진심으로 사과하고 책임질 수 있도록, 그리고 그 무엇보다 진심으로 사과하면 용서해 주어야 한다는 것을 스스로 배우기를 바라는 마음에서다.'공작나방'의 줄거리는 다음과 같다.작품 속의 두 인물인 하인리히 모어와 에밀 가운데 누구와 친구 하고 싶은가? 대부분의 아이들은 모어를 택하였다. 그 이유는 자신이 잘못했을 때 사과를 잘할 것 같기 때문, 자신이 한 일을 책임지는 자세가 좋다 등등이었다.그런데 에밀을 택한 한 아이가 있었다. 이 아이는 모어의 단점을 이렇게 말하며, 에밀과 친구 하고 싶은 이유를 다음과 같이 말했다.중학교 1학년 학생의 말이다. 남의 말에 굳이 내가 상처받을 필요가 있을까? 남의 말에 흔들리지 않고, 받아들일 수 있는 지적만 받아들여 고쳐나간다면 자기가 더 발전할 수 있다는 것이다.교과서 내용을 확인하고 평가하는 수업은 충분히 가능하다.올해 나의 수업 지도안은 두 가지에 초점을 두고 짜려 한다. 먼저, '확인과 평가'이다. 흔히 말하는 비문학인 경우, 교과서에 있는 정보를 확인하는 질문을 할 것이다. 그리고 그 정보에 대한 평가(학생의 견해)를 물을 것이다.다음으로 문학 작품의 경우 '공감'에 초점을 두려 한다. 사람보다는 컴퓨터라는 기계와 어울리는 시간이 많아지고 있다. 이에 우리 사회는 점점 개인화되어 가고 있다. 공동체의 알맹이는 공감이다. 구성원들 사이에 공감이 부족하면 공동체는 위기를 맞이할 수밖에 없다. 문학은 다양한 사람들의 삶을 보여주고 있다. 특히 문학 작품을 통해 다른 사람의 아픔에 공감하는 인성을 길러주고 싶다. 그리고 한 걸음 더 나아가 거짓, 위선, 폭력 등 부조리한 상황에 분노할 줄 아는 힘도 길러주고 싶다.'확인과 평가' 그리고 '공감'을 바탕으로 올해 수업 지도안을 마련하려 한다. 과연 내 뜻대로 될까? 두려움도 살짝 있다. 하지만 아이들을 믿고 가면 된다. 나이가 어리다고 생각까지 어린것은 아니다.