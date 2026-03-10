후쿠시마 사고 15주년, 울산에서 울려 퍼진 "원전 사고 기억해야"

지난 2011년 3월 11일 일본의 대지진으로 후쿠시마 핵발전소(원전)가 폭발하는 사고가 발생하자 당시 주변이 원전으로 둘러 싸인 인근 도시 대한민국 울산에서는 우려의 목소리가 나왔다.
다시 후쿠시마 핵발전소 사고 15주기를 하루 앞둔 3월 10일. 최근 신규원전 추가 유치에 나선 울산 울주군 군청 앞에서는 시민단체의 우려 목소리가 울려퍼졌다.
신규원전반대 울산범시민대책위원회는 이날 오전부터 후쿠시마 상황과 핵사고의 피해를 공유하는 한편, 정부의 신규 원전건설 계획 철회와 울주군의 신규 원전건설 반대 입장을 촉구하기 위한 울산시민대회와 기자회견을 열고 "기억하라 후쿠시마, 막아내자 신규핵발전소"를 외쳤다.
울주군청 앞에서 시민대회 연 시민단체 "후쿠시마 사고 보면서 남의 일이 아니라고..."
대책위는 "일본 후쿠시마 핵발전소 사고 15년이 지났으나 아직도 원자로 내에 있는 핵연료 덩어리를 인출하지 못해 냉각수를 주입하고, 오염수가 매일 발생하고 있다"며 "도쿄전력은 주민들을 대피시키고 제염작업을 했으나 아직도 '귀환곤란구역'이 존재한다"고 밝혔다.
또한 "일본 정부가 지원금 지급을 중지한 '피난 지시 해제 구역'은 방사능 농도 기준을 20mSv(밀리시버트) 상향 조정해 사고 전의 1밀리시버트보다 20배 높은 기준치를 적용하고 있어 많은 주민은 귀환을 포기한 상황"이라고 덧붙였다.
그러면서 "후쿠시마 사고를 보면서, 우리는 이것이 남의 일이 아니라 마치 우리의 일인 듯 무거운 마음을 감출 수 없다"며 "후쿠시마와 같은 사고가 고리나 월성에서 발생한다면 울산시민들은 후쿠시마 주민들보다 심각한 상황을 맞이하게 될 것"이라고 경고했다.
특히 대책위는 "후쿠시마 핵발전소 반경 20km 이내에 16만 명이 거주했던 반면, 고리/신고리 핵발전소 반경 30km 안에는 무려 380만 명이 거주하고 있으며, 울산시민만 100만 명이 거주한다"며 "
한국은 세계에서 핵발전소 밀집도가 1위이기도 하지만, 핵발전소 1기당 인구밀도도 가장 높다"는 점을 상기했다.
이어 "이런 상황에도 정부는 신규핵발전소 건설 계획을 추진하고 있다"며 "후쿠시마와 체르노빌 핵발전소 참사를 생각한다면 더 이상 핵발전소 건설은 없어야 한다"고 강조했다.
대책위는 "대통령도 안전성을 담보로 해야 한다고 했다"며 "과연 핵발전소의 안정성이 검증되고 담보되고 있는가 묻고 싶다"고 했다. 이어 "정부는 탄소중립 달성과 AI 산업 확대로 인한 전력 수요 급증에 대응하기 위해 신규 원자력 발전소 건설은 필요하다는 이야기를 하면서 신규원전을 추진하고 있다"며 "그러나 10년 이상 걸리는 신규원전 건설과 원전 10기 이상이 들어가는 AI 데이터 센터를 생각하면 원자력발전이 대안이 아니다"고 지적했다.
이에 대책위는 "정부는 지금이라도 체르노빌과 후쿠시마의 핵 참사를 교훈으로 친핵정책을 폐기하고 탈핵, 재생에너지 확대 정책으로 나가야 한다"고 촉구했다.
또한 "울주군과 울주군의회는 일정적인 신규원전 유치사업을 중단하고 울산시민의 안전을 보장하는 에너지 정책으로 나가야 한다"며 "110만 울산시민의 안전이 걸린 문제를 울주군이 결정하는 것은 있을 수 없는 일"이라며 신규핵발전소 건설 반대 입장을 분명히 할 것을 거듭 촉구했다.
발언에 나선 김계화 민주노총 울산부본부장은 "대상을 왜곡한 여론조사를 명분으로 신규 핵발전소 건설을 추진하려고 하는데 그 후보지 가운데 하나가 바로 울산 울주군"이라며 "최근 울주군의회에서 신규 원전건설을 의결한다는 소식까지 들리고 있어 분명하게 경고한다. 언제 어떤 모습, 어떤 재해로 다가올지 모를 재앙을 어떻게 감당하려고 이렇게 밀어부치려 하나"고 말했다.
이어 "최근 경주 월성원전 인근에 산불이 나서 우리 모두가 가슴을 쓸어내린 적이 있었다"며 "월성원전만의 일이 아니다. 앞으로도 원전 인근의 군민, 시민들은 얼마나 자주 가슴을 쓸어내리며 살아야 하나"라고 물었다.
울산시민연대 김현주 공동대표는 "이미 세계 최고 수준으로 단위 면적 당 핵발전소 갯수가 많은데, 이재명 정부 추진대로 핵발전소 두 개를 더 지으면 한반도 해안 지역이 핵발전소로 가득찰 것"이라며 "특히 울산은 핵발전소에 둘러싸여 있는 위험한 지역이다. 부산 기장군에서 경주 양남면에 이르기까지 울산 해안선을 따라 무려 12개의 핵발전소가 줄지어 있고 울주군 서생면에 새울원전 2개가 건설 중이다. 그런데 울주군은 핵발전소를 더 유치하려고 한다"고 지적했다.
그러면서 "핵발전소는 위험시설이다. 핵발전소에서 전기를 만드는 과정에 방사성 물질이 많이 나오고 방사성폐기물은 강력한 방사선을 방출하여 인체에 암, 유전적 변형 등 치명적인 피해를 준다다"며 "특히 사용후핵연료는 10만 년 이상 독성을 유지하는 위험한 물질이다. 그런데 이런 방사성폐기물을 제대로 처리할 방안이 없다. 그 폐기물을 10만 년 동안 보관할 장소도 현재 대한민국에 없다"고 우려했다.
이날 시민단체들이 외친 구호는 다음과 같다. ▲기억하라 후쿠시마, 막아내자 신규원전 ▲울주군은 일방적인 신규원전 유치계획 중단하라 ▲울주군의회는 신규원전 유치 반대하라 ▲핵 없는 울산 만들어 시민 안전 지켜내자 ▲신규원전 필요 없다. 울산시민 반대한다 ▲정부는 핵 진흥 정책 중단하고 탈핵을 약속하라.