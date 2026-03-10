박철호 광주시의원 예비후보, 남구 발전 생활밀착공약 발표

큰사진보기 ▲박철호 광주광역시 남구 제1선거구 광주시의원 예비후보(정진욱 국회의원 정무특보). ⓒ 박철호 예비후보 측 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주광역시의원 남구1선거구 박철호 예비후보의 공약 지도. ⓒ 박철호 후보 측 관련사진보기

광주광역시의원 남구1선거구 박철호 예비후보가 남구 주민들의 생활환경 개선과 지역 균형발전을 위한 생활밀착형 공약을 발표했다.박철호 예비후보는 10일 보도자료를 내고 "남구는 구도심과 신도심이 공존하는 지역으로 교통, 생활 인프라, 주거환경, 복지 등 다양한 정책이 균형 있게 추진돼야 한다"며 "국회·광주시·남구를 두루 경험한 행정 경험을 바탕으로 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.핵심 공약으로는 교통 환경 개선, 생활 사회간접자본(SOC) 확충, 도시재생, 복지 인프라 강화 등 주민 생활과 밀접한 정책을 제시했다.먼저 남구의 교통 환경 개선을 위해 주월 생활권을 중심으로 한 광역 교통체계 연계를 강화한다.이를 위해 간선급행버스체계(BRT) 구축과 도시 트램 도입, 광역 환승 체계 구축 등을 추진해 남구의 교통 접근성을 높일 계획이다.또 월산동 도시재생 및 생활 인프라 확충을 통해 구도심 생활환경 개선에 힘쓴다. 월산동 일대에 복합 문화·생활 거점 시설을 조성하고 상권 활성화와 생활 인프라 확충을 연계해 지역 활력을 높이고, 월산동 행정복지센터 신축은 물론 중단된 월산권역 우·오수 분리 사업도 조속히 마무리하겠다는 방침이다.광주·전남 행정통합 대비 남구 발전 전략으로는 ▲광주 남부권 광역 교통 중심지 구축 ▲남구 생활 문화 중심도시 조성 ▲남구 생활 SOC 및 공공서비스 확대 ▲남부권 균형발전 거점 도시 역할 강화 등을 제시했다.박철호 예비후보는 "지방정치는 거창한 구호보다 주민 생활 속 변화를 만들어 내는 정책이 중요하다"며 "말이 아니라 결과로 증명하는 정치로 남구의 변화를 결과로 보여드리겠다"고 강조했다.