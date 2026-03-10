국세청, 고유가 틈탄 '가짜석유·무자료 거래' 정조준하다

큰사진보기 ▲심욱기 국세청 법인납세국장이 10일 정부 세종청사 국세청에서 불법 유류 유통 행위 현장 점검을 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲심욱기 국세청 법인납세국장이 10일 정부 세종청사 국세청에서 불법 유류 유통 행위 현장 점검을 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

최근 국제유가 상승 여파로 국내 휘발유와 경유 가격이 다시 오르면서 서민들의 에너지 비용 부담이 커지고 있다. 이런 상황을 틈타 폭리를 취하는 불법 기름 유통에 대해 국세청이 강도 높은 단속에 나섰다.국세청은 10일 "최근 유류 가격 상승에 편승해 가짜석유 제조·유통, 무자료 거래 등 불법 유류 유통 행위가 발생할 가능성이 높아짐에 따라 전국 단위 현장 점검과 세무조사를 실시한다"라고 밝혔다.이번 점검은 이날부터 전국 7개 지방국세청과 133개 세무서에서 약 300명의 인력이 투입되는 대규모 단속이다. 단순 행정 점검이 아니라 현장 확인을 중심으로 이루어지며, 세금 탈루가 확인될 경우 즉시 세무 조사로 전환하는 방식이다.국세청이 특히 주목하고 있는 부분은 휘발유 등 유통 과정에서 발생하는 다양한 탈세와 시장 교란 행위다.먼저 석유류 무자료 거래와 위장·가공 거래가 주요 점검 대상이다. 휘발유 등을 실제 거래하고도 세금계산서를 발행하지 않거나, 허위 거래를 만들어 매출을 조작하는 방식이다. 이러한 방식은 세금을 줄이면서 동시에 가격 경쟁력을 왜곡하는 대표적인 불법 거래로 꼽힌다.또한 고가 판매 후 매출을 축소 신고하는 불성실 신고 업체도 집중 점검 대상이다. 고유가 상황에서 소비자 가격은 높게 받으면서도 실제 매출을 축소 신고해 세금을 탈루하는 방식이다.이와 함께 가짜석유 제조·유통과 면세유 부당 유출 역시 단속 대상에 포함됐다. 가짜석유는 정품 석유에 다른 화학 물질을 혼합해 제조하는 불법 연료로, 차 고장을 유발할 뿐 아니라 환경 문제까지 야기하는 대표적인 시장 교란 행위다.면세유를 일반 유류로 전용해 판매하는 사례도 꾸준히 적발돼 온 만큼 이번 점검에서 함께 들여다 본다는 방침이다. 이번 단속은 한국석유관리원과 공동으로 진행하는 점도 특징이다. 국세청은 과세 인프라와 세금 추적 역량을 갖추고 있고, 한국석유관리원은 석유 제품 품질과 유통 구조에 대한 전문성을 보유하고 있다.두 기관이 협력할 경우 가짜석유 적발과 불법 유통 구조 파악에서 시너지 효과가 클 것으로 국세청은 기대하고 있다.정부는 이미 범부처 차원의 '석유시장 점검단'을 운영하고 있다. 국세청 역시 이 점검단 활동과 석유관리원의 특별 점검에 적극 참여해 유류 유통 전반의 불법 행위와 세금 탈루 여부를 확인한다는 것.점검 과정에서 비정상적인 거래 구조, 장부 조작, 수급 허위 보고 등이 확인될 경우 곧바로 세무조사로 이어진다. 특히 반복적으로 위반 행위가 발견되는 사업자에 대해서는 거래 구조와 세금 신고 상황을 지속적으로 모니터링할 방침이다.국세청은 또 향후 유류 최고가격제 지정이나 유류세율 인하, 매점매석 고시 등 정책 상황에 대비해 정유사 재고량 조사 체계도 사전 준비 중이라고 밝혔다. 관련 사업자들에게는 적정한 반출량과 재고 유지 의무를 준수할 것을 안내할 계획이다.최근 국제유가 상승이 국내 기름값을 끌어올리는 상황에서 불법 유통까지 겹치면 소비자 부담은 더욱 커질 수밖에 없다. 국세청이 이번에 현장 점검을 강화하는 이유도 바로 여기에 있다.심욱기 국세청 법인납세국장은 "고유가 상황을 악용해 소비자 부담을 가중시키고 시장 질서를 교란하는 행위에 대해서는 현장 확인과 세무 조사를 통해 엄정 대응하겠다"라며 "공정한 유류 시장 질서를 확립하고 국민 생활 안정을 도모하겠다"라고 밝혔다.