김민석 총리, '대응 비판' 김어준 처벌 불원... 강득구 "악마화 멈추고 연대해야"

김민석 국무총리가 최근 중동 사태 대응과 관련해 사실과 다른 방송을 했다는 이유로 고발당한 김어준 씨에 대해 처벌 불원 의사를 밝혔다.강득구 더불어민주당 최고위원은 10일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 김민석 국무총리가 한 시민단체에 의해 고발당한 김어준 씨에 대해 처벌 불원 의사를 밝힌 것과 관련, "우리는 내란에 맞서 함께 싸워온 동지이며, 작은 차이를 넘어 연대해야 할 대상이라는 총리의 깊은 뜻이 담긴 것"이라고 설명했다.앞서 한 시민단체는 김어준 씨가 유튜브 방송을 통해 '정부가 이란 사태에 제대로 대응하지 않았다'고 주장한 것이 김 총리에 대한 명예훼손이라며 경찰에 고발한 바 있다.이어 강 최고위원은 김 총리에 대한 '악마화' 시도에 대해 깊은 우려를 표했다. 그는 "김 총리는 대통령을 보좌하는 공직자로서 최선을 다하고 있다"며 "같은 진영 내에서 특정 인사를 악마화하는 것은 동지로서 바람직하지 않다"고 지적했다.또 강 최고위원은 조국 조국혁신당 대표가 '저열한 공격이 벌어지면 연대가 어려울 것'이라고 언급한 것에 대해 "절차를 지켜 원칙 있는 합당을 하자는 주장이 어떻게 저열한 공격이냐"고 반문했다.특히 그는 조 대표가 자신의 지역구에 일종의 '자객 공천'으로 혁신당 후보를 낼 수 있다는 언급한 것과 관련, "지역구 의원은 비례대표와 다르다"며, "지역에 대한 연구나 고민도 없이 연고가 없는 인물을 배치하듯 공천하는 것은 지역 주민들을 무시하는 처사"라고 지적했다. 또한 조 대표가 '이준석의 길'을 가겠다고 선언한 만큼, 민주당도 6.3지방선거와 함께 치러지는 재보궐 선거 지역에 당당히 후보를 내고 유권자의 판단을 받아야 한다고 강조했다.한편, 강 최고위원은 이재명 정부의 중동 사태 대응에 대해서도 높게 평가했다. 그는 "대통령 순방 중에도 총리를 중심으로 관계 부처가 매뉴얼대로 긴밀하게 대응했다"며 "기름값 등 민생 안정을 위해 최고가격 지정제 검토 등 정부가 모든 역량을 쏟고 있다"고 강조했다.또한 국민의힘이 의원총회를 통해 '윤석열 정치 복귀 반대'를 결의한 것에 대해서는 "말뿐인 절연이 아니라 장동혁 대표의 사퇴와 국정조사 협조 등 실천적 행동이 뒤따라야 진정성을 인정받을 수 있을 것"이라고 꼬집었다.