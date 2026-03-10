묵호를 위한 시민의 고민, '포틀럭 파티'로 모이다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲포틀럭 파티 현장9일 트루리 공방에서 열린 포틀럭 파티 현장 ⓒ 조석휘 작가 관련사진보기

도시가 변하는 방식에는 다양한 방식이 있겠다. 외부의 자본과 행정이 계획을 세워 공간을 물리적으로 바꾸는 방식, 그리고 그 도시에 사는 사람들이 스스로 마을을 다시 읽고, 말하고, 엮어내는 방식이다. 진정한 변화는 늘 후자에서 시작된다.지난 9일 저녁, 요즘 여행지로 뜨고 있는 강원도 동해시 묵호의 '트루리 공방'에서 포틀럭 파티가 열렸다. 포틀럭 파티는 저마다 준비한 음식과 선물로 파티를 여는 소모임이다. 각자의 자리에서 묵호를 살아내고 기록해 온 작가, 활동가, 기획자 20여 명이 한자리에 모였다. 상 위에는 각자 준비해 온 음식 뿐 아니라 묵호를 더 깊게 사랑하고 싶다는 마음이 함께 놓여 있었다. 한 지역의 미래는 때때로 회의실보다 식탁에서, 행정 문서보다 사람들의 생생한 목소리에서 먼저 태어난다.이날 대화의 화두는 '지속 가능한 지역의 모습'이었다. 오래된 건물이 남은 거리에 새로운 숨결이 들어선다면, 인위적인 관광지가 아닌 시간이 켜켜이 쌓인 골목의 힘으로 사람을 끌어당길 수 있으리라는 기대였다. 묵호라는 브랜드가 동해시 전체의 유기적 생활권으로 확장되어야 한다는 지적도 나왔다. 이는 단순한 홍보 차원을 넘어, 방문자의 체류 시간을 어떻게 늘리고 다시 찾게 만드는 '관계의 구조'를 어떻게 설계할 것인가에 대한 본질적인 질문이었다.필자가 특히 공감한 대목은 '행정 중심'이 아닌 '시민 중심' 관광으로의 패러다임 전환이다. 시민이 스스로 동네의 얼굴이자 안내자가 되는 방식이다. 지역 매니저들이 자기 생활권의 이야기를 엮어 네트워크를 만든다면, 동해는 묵호라는 점 하나에 기대는 도시가 아니라 골목과 해변이 살아 움직이는 입체적인 도시가 될 수 있을 것이기 때문이다. 이는 관광객을 끌어오는 '기술'이 아니라, 머물게 하는 '관계의 윤리'다.반짝이는 유행은 사람을 모으지만 오래 붙잡지는 못한다. 풍경은 기억에 남지만, 발걸음을 되돌리게 하는 것은 결국 사람이다. 나를 기억해 주는 얼굴과 나만의 자리가 있다는 감각, 그것이 생활관광의 본질이다. 관광정책의 언어로는 '체류형 관광'이고, 삶의 언어로는 '관계 인구'인 셈이다.하지만 관계만으로 도시가 깊어질 수는 없다. 관계를 오래 붙드는 힘은 결국 '서사'에서 나온다. 그래서 나는 그 자리에서 '묵호살롱 야학'을 제안했다. 지금의 변화는 무엇을 남기고 무엇을 잃고 있는가. 이 풍경을 간직하기 위해 무엇을 공부해야 하는가.낮에는 생업에 종사하고 저녁에는 모여 지역을 공부하는 시간. 이 야학은 관광상품이 아니라 관광 이전의 '토양'이 될 것이라고 생각했다. 도시를 소비 대상이 아닌 이해의 대상으로 바라보게 만드는 느린 장치이자, 지역을 말하기 전에 먼저 읽게 만드는 자리다.인문학적 고증 없는 프로젝트는 금세 닳아버린다. 묵호의 골목이 왜 지금의 모양이 되었는지, 바다와 항구가 삶을 어떻게 바꾸었는지 모른 채 콘텐츠만 얹는다면 그것은 지역을 '활용'할 뿐 '살리는' 일은 되지 못할 것이다. 관광은 결국 풍경을 파는 일이 아니라 '해석'을 건네는 일이어야 하기 때문이다. 지역의 경쟁력은 거창한 시설보다 기록의 밀도에서 나온다. 묵호에 필요한 것은 더 많은 시설이 아니라 더 깊은 독해이며, 더 큰 축제보다 더 단단한 이야기라고 생각했다.그날 오간 대화들은 '묵호를 어떻게 관광지로 키울 것인가'보다 '어떻게 한 도시의 생활과 철학으로 세울 것인가'를 고민하는 시작의 시간이었다. 묵호에서 동해 전체로 시야를 넓히고, 명소 중심에서 생활 관광으로 전환하며, 시민 네트워크가 움직이는 운영 방식을 상상하는 일. 이 흐름은 동해의 새로운 문화 생태계를 그리는 설계도와 같았다.도시는 한순간에 완성되지 않는다. 누군가의 제안과 공감, 싸온 음식 한 접시와 오래된 기억 하나가 쌓이며 방향을 얻는다. 이날 포틀럭 파티는 음식을 나눈 저녁이 아니라, 묵호가 스스로를 다시 공부하기 시작한 밤이었다. 이제 필요한 것은 일회성 감동이 아닌 '다음'이다. 다시 만나고, 공부하고, 기록해야 한다. 묵호의 다음 변화는 화려한 간판이 아니라 이 공부에서 시작될 것이라 믿는다.