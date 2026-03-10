35년 투석 환자가 만난 암, 어머니께 바로 말 못한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"MRI 결과 간에 3cm 정도의 암이 발견되었습니다."

"어떻게 해야 하나요? 저는 수술도 못하는데요."

"수술까지는 하지 않아도 될 것 같습니다. 3cm 정도라 색전술로 치료가 가능할 것 같아요."

병원에 입원해서 수액을 맞을 때

"일주일 정도는 많이 힘들 수 있습니다. 아프면 참지 말고 진통제를 드세요."

'그동안 괜찮았는데 갑자기 재발하면 어떡하지.'

"잘 지내셨어요? 색전술 한 지 1년 됐죠?"

"MRI는 깨끗합니다."

평범한 일상

지난해 1월 5일, 한 대학병원 진료실에서 의사는 차분하게 말했다. 나는 그 말을 듣고도 어떤 반응을 해야 할지 몰랐다. 이미 35년째 혈액투석을 하고 있는 몸이었다. 그래서인지 '암'이라는 말이 놀랍기보다는 당황스러웠다.의사는 잠시 영상을 보더니 말했다.걱정하지 말라는 말과 함께 의사는 잘 될 거라고 했다. 그래도 진료실을 나서는 발걸음은 쉽게 가벼워지지 않았다. 집으로 돌아오는 길에 가족들에게 이 이야기를 해야 할지 고민이 됐다. 어머니는 며칠 뒤 일본 여행을 앞두고 있었다. 평생 일만 하시다 70 넘어 처음 가는 해외 여행이었다. 괜히 걱정을 끼치고 싶지 않았다. 결국 여행을 다녀오신 뒤에 말하기로 했다.나는 만성신부전으로 혈액 투석을 하고 있다. 1990년, 중학교 2학년 때 처음 투석을 시작했다. 그때는 지금처럼 투석 병원이 많지 않았다. 섬이 고향이라 혈액 투석을 받을 병원을 찾기 어려웠고, 결국 복막 투석으로 치료를 시작해야 했다. 당시에는 투석 환자의 평균 수명이 10년 정도라는 말을 듣기도 했다. 어린 나이에 그 말을 듣고 큰 좌절을 느꼈다.고등학교를 졸업하고 서울로 올라왔지만 또 한 번의 위기가 있었다. 복막염으로 장 유착이 심해져 큰 수술을 받았다. 그때 한 번 죽을 고비를 넘기고 나서는 죽음에 대한 두려움이 조금 줄어들었다.이후 치료 방법을 다시 혈액 투석으로 바꿨다. 혈액투석은 일주일에 세 번, 한 번에 네 시간씩 병원에 있어야 한다. 음식도 조심해야 한다. 생활 시간표가 투석 일정에 맞춰 돌아간다. 그래서 직장을 갖는 것도 쉽지 않았고 할 수 있는 일도 많지 않았다. 그렇게 35년의 시간이 흘렀다.지난해 2월 6일 간 색전술을 받았다. 시술 시간은 한 시간 정도였다. 사타구니 혈관을 통해 간까지 관을 넣어 항암제를 투여하고, 암으로 가는 혈관을 막는 치료였다. 시술 자체는 생각했던 것보다 견딜 만했다. 중간에 통증이 있었지만 참을 수 있는 정도였다. 시술이 끝난 뒤 의사는 말했다.약 봉지에는 '마약성 진통제'라고 적혀 있었다. 집에 돌아와 누웠는데 몸을 일으킬 힘이 없었다. 시술할 때는 몰랐지만 몸에 무리가 온 듯했다. 이후 한 달 동안 어깨 통증이 심하게 이어졌다. 물리치료도 받아보고 침 치료도 해봤지만 큰 효과는 없었다.진통제를 먹으면 심한 변비가 생겨 오래 복용하기도 어려웠다. 결국 통증 때문에 한 달 가까이 집에서 대부분의 시간을 누워 지내야 했다. 시간이 지나면서 몸은 조금씩 회복됐다. 이후 두 달에 한 번씩 CT 검사를 하며 상태를 확인했다. 다행히 특별한 이상은 발견되지 않았다.1년 뒤, 간 MRI 검사를 받으러 병원에 갔다. 검사 결과를 듣기 전까지 마음이 계속 불안했다.진료실 문을 열고 들어갔다.의사는 화면을 보며 말했다.그 말 한마디에 긴장이 풀렸다. 의사는 앞으로 넉 달에 한 번씩 검사하면서 지켜보자고 했다. 병원을 나오는 길에 마음이 한결 가벼워졌다. 나는 운이 좋은 사람이라는 생각이 들었다.혈액 투석을 오래 하다 보면 신장병 하나로 끝나지 않는 경우가 많다. 몸이 약해지면서 암이나 심혈관 질환 같은 다른 병이 함께 찾아오기도 한다. 문제는 이런 상황을 의료 시스템이 충분히 고려하고 있느냐는 것이다. 투석을 하면서 동시에 암 치료를 받아야 하는 경우도 있지만 병원이나 치료 일정이 맞지 않아 어려움을 겪는 일이 적지 않다.몸 상태를 이유로 적극적인 치료에서 제외되는 경우도 있다. 결국 환자들은 병과 싸우는 것만으로도 버거운데 치료를 받기 위한 조건과 비용, 병원 선택 같은 현실적인 문제까지 함께 감당해야 한다. 그래서 투석 환자의 삶은 개인의 건강 문제를 넘어 우리 사회가 만성질환 환자들을 어떻게 바라보고 있는지 보여주는 문제이기도 하다.그동안 건강의 어려움도 있었고 경제적인 어려움도 있었다. 성공에 대한 욕심을 가져본 적도 없다. 평범한 일상조차 나에게는 쉽게 허락되지 않았다. 그래도 나는 내 삶이 실패한 인생이라고 생각하지 않는다. 돈을 많이 벌지는 못하지만 내가 하고 싶은 일을 하며 살아가고 있다. 그리고 가능하면 사회에 참여하려고 노력하고 있다. 투석 환자에게 삶은 길게 계획하는 시간이 아니라 하루하루 이어지는 시간에 가깝다. 그래서 오늘을 살아가는 것 자체가 의미가 된다.35년 동안 투석을 하며 살아왔다. 그리고 간암을 만났다. 다행히 지금은 다시 일상을 살아가고 있다. 그것만으로도 내 삶은 충분히 감사한 시간이라고 생각한다.