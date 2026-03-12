'바위 그늘'에서 상상한 석기 시대 소년의 삶

엄마야 누나야 강변 살자

뜰에는 반짝이는 금 모래 빛

뒷문 밖에는 갈잎의 노래

엄마야 누나야 강변 살자

큰사진보기 ▲대구 파동바위그늘의 눈 내린 날 풍경. 눈이 바위그늘 아래는 덮지 않아 그곳이 구석기인들의 주거지로 활용되었다는 사실을 실감할 수 있다. ⓒ 김명희 관련사진보기

AD

김소월 시 <엄마야 누나야>를 만날 때마다 유년기를 돌아보게 된다. 시의 화자가 어린 소년이기 때문이다.소년은 왜 '아빠'와 '형'이 아니라 '엄마'와 '누나'에게 강변에서 살자고 할까? 가늠하기 어렵다. 그에 견주면, 다른 곳이 아니라 강변에서 살자는 소년의 심리는 짐작하기가 쉽다. 강변 집은 앞뜰에 금모래가 반짝이고, 뒷문 밖에 갈잎이 노래를 부르는 곳이다. 이 시의 강변은 자연을 대표하는 비유, 즉 평화와 온유의 상징인 전원 생활의 대유이다.대구 수성구 파동 신천변의 바위그늘 유적에 갈 때면 석기시대 소년을 떠올리게 된다. 바위그늘은 아직 인류가 집을 지을 줄 몰랐던 아득한 옛날, 특히 동굴도 활용하지 못했던 까마득한 구석기시대의 주거 유적이다. 구석기인들은 경사가 급한 거대 바위 아래에서 비와 눈을 피했다. 지난 4일, 이곳을 찾았다.바위그늘은 산에서 내려오는 맹수의 위협으로부터 구석기인을 보호해주는 역할도 했다. 이 말은 산 정상부나 중턱에 있는 거대 바위는 그것이 아무리 비스듬하게 서 있어도 바위그늘로 인정되지 않는다는 뜻이다. 그런 지점의 암석 일대에는 맹수가 바위 아래서 출현해 인명을 해칠 수 있으므로 결코 안전 지대가 못 된다.바위그늘은 산 바로 아래에 있다. 달리 말해 물가에 있다. 그래야 우선은 맹수의 위협을 벗어날 수 있고, 궁극적으로는 먹을거리를 구할 수 있다. 물가는 식물들이 잘 자라 과일 또는 곡식류를 채집하기 쉽고, 물고기라는 훌륭한 양식을 제공해주는 천혜의 공간이다. 바위그늘은 농사를 지을 줄 몰랐던 구석기시대 최고의 주거지였다.대구 수성구 파동에서 신천을 건너 앞산 용두골 입구에 닿은 다음, 하류로 300m쯤 내려가면 바위그늘이 있다. 이곳의 공식 이름은 '파동 바위그늘'이다. 바위그늘의 한자어는 암음(岩蔭)인데, 글자 뜻만 풀이하면 크고 비스듬한 바위가 만들어낸 그늘을 의미한다.파동바위그늘은 신천에서 30m 거리에 있다. 그것도 제방을 쌓고 물 따라 도로를 개설한 요즘을 기준으로 했을 때 이야기이다. 옛날에는 둑이 없었으니 파동바위그늘 바로 아래로 신천이 흘렀다. 구석기인들은 이곳 파동바위그늘에서 눈비와 맹수도 피하고 물고기를 먹는 즐거움도 만끽했을 것이다.김소월 시의 소년은 평온을 주는 강변이 좋았다. 그와 아주 달리, 구석기시대 소년은 먹을 것을 주는 강변이 좋았을 것이다. 특히 강변의 바위그늘은 배고픔의 고통과 눈비 그리고 맹수의 공격으로부터 벗어나게 해주는 곳이었을 것이다.파동 바위그늘을 답사할 때면 비스듬한 거대 암석 아래에서 놀고 있는 구석기시대 소년을 떠올리게 된다. 다만 보통 때 가면 눈비와 맹수를 피하기에 적격 장소라는 실감은 크게 느껴지지 않는다. 그저 관념으로만 수긍할 뿐이다.어린 자녀와 함께 바위그늘을 답사하려는 분은 눈 내리는 날 그곳을 찾아 보길 권한다. 하얗게 주변 땅을 모두 덮은 눈이 바위그늘 아래 부분만 황토색 그대로 남겨 두고 있기 때문이다. '아, 이래서 구석기인들이 바위그늘 아래를 주거지로 삼았구나!' 하고 알게 된다. 문득, 구석기시대 소년이 그곳에 앉아 반짝이는 눈으로 나를 바라보는 듯한 신비로운 환상이 일어난다.