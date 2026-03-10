김홍장 민주충남도당 공천관리위원장 "결격 후보 단호히 배제"

큰사진보기 ▲김홍장 더불어민주당 충남도당 공천관리위원장 10일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '4무 공천원칙'을 밝혔다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

김홍장 더불어민주당 충남도당 공천관리위원장은 10일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "오는 6.3 지방선거의 공천을 엄정한 기준으로 관리하겠다"라고 밝혔다. 더불어민주당 충남도당은 오는 4월 20일까지는 공천을 마무리할 계획이다.더불어민주당 충남도당에 따르면 지난 2월 27일 마감된 후보 등록 결과 더불어민주당 충남도당에는 충남 15개 시군의 기초지방자치단체장 50명, 광역의원 59명, 기초의원 141명이 후보자로 등록됐다.당진 시장을 엮임한 김홍장 위원장은 "이번 지방선거는 단순한 지역 선거가 아니다. 대한민국과 충남의 미래를 결정한는 중요한 정치적 분기점"이라며 "이재명 국민주권 정부는 민생을 중심에 두고, 경제 회복과 국가 균형발전을 추진하며 변화를 만들어가고 있다. 이런 변화를 지역 곳곳에서 체감할 수 있도록 만드는 것이 이번 지방선거의 중요한 의미"라고 밝혔다.김 위원장은 '4無(무) 공천원칙'을 내세웠다. 4무 공천원칙은 ▲억울한 컷오프가 없는 공천 ▲도덕적 결함이 있는 후보 배제 ▲지역 당원이 인정하는 후보 공천 ▲부정부패 없는 깨끗한 공천이다.도덕적 결함 후보 배제 문제와 관련해 김 위원장은 "도민의 눈높이에 맞지 않는 후보, 중징계 등 결격 사유가 있는 후보는 단호히 배제할 것"이라고 밝혔다.