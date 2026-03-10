김여정, 한미연합훈련에 반발.. "자칫 끔찍한 결과 초래할 수 있어"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김여정 북한 노동당 총무부장은 10일 '자유의 방패' 한미연합훈련(프리덤실드·FS) 실시에 대해 "자칫 끔찍한 결과를 가져올 수 있다"고 위협했다.김 부장은 이날 오전 관영 <조선중앙통신>을 통해 '조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다'라는 제목의 담화문을 발표했다.김 부장은 담화문에서 "횡포무도한 국제불량배들의 망동으로 말미암아 전지구적 안전구도가 급속히 붕괴되고 도처에서 전란이 일고있는 엄중한 시각 한국에서 강행되고 있는 미한의 전쟁연습은 지역의 안정을 더더욱 파괴하는 결과를 초래하게 될 것"이라고 반발했다.이어 그는 FS 훈련을 "우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대세력들의 군사력 시위놀음"이라고 규정하고 "적들이 '년례적'이고 '방어적'이라는 간판을 또다시 내들고 있지만 그 무슨 대의명분을 세우든, 훈련요소가 어떻게 조정되든 우리의 문전에서 가장 적대적인 실체들이 야합하여 벌리는 고강도의 대규모 전쟁 실동연습"이라고 주장했다.김 부장은 "적들은 우리의 인내와 의지, 능력을 절대로 시험하려들지 말아야 한다"면서 "우리는 적이 우리 국가의 안전을 어느 정도로 건드리는지, 무슨 놀음을 하는지 지켜볼 것"이라고 경고했다.김 부장은 또 "우리는 압도적일 수밖에 없는 모든 가용한 특수 수단들을 포함한 파괴적인 힘의 장전으로, 그 억제력의 책임적인 행사로써 국가와 지역안전의 전략적 위협들을 철통같이 관리해나갈 것"이라며 "적수들에게 우리의 전쟁억제력과 그 치명성에 대한 표상을 끊임없이 그리고 반복적으로 인식시킬 것"이라고 강조했다.앞서 한미는 전날(9일)부터 한반도 유사시를 대비한 상반기 정례 연합연습 '자유의 방패' 훈련을 시작했다.오는 19일까지 진행되는 이번 훈련에는 지난해와 비슷한 1만 8천여 명의 병력이 참가했다. 다만 연습 기간 실제로 군 병력이 움직이는 야외기동훈련(FTX)은 지난해(51건)보다 훨씬 줄어든 총 22회로 예정됐다.