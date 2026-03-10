아산 메추리농장서 H5형 조류독감 확인... 긴급 방역 돌입

큰사진보기 ▲충남 아산시 도고면의 A메추리 농장에서 9일 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 도가 긴급 방역에 돌입했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

9일 아산시 도고면의 A메추리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다.도에 따르면 이번 항원 검출은 24만여의 메추리 사육 중인 A농장주의 메추리 폐사 급증 신고로 정밀 검사 실시한 결과, 9일 오후 10시경 H5형 항원이 최종 확인됐다. 도는 즉시 농림축산검역본부에 고병원성 여부 판정을 의뢰했으며 최종 판정에는 1∼3일 가량 소요될 예정이다.이에 따라 도는 추가 확산을 막기 위한 긴급 방역 조치에 돌입했다.홍종완 도 행정부지사는 "한 달여 만에 가금 농장에서 AI가 재발생했고, 특히 농기계 이동이 많은 영농기에 접어든 만큼 행정력을 집중 투입해 재난안전대책본부 차원의 총력 대응으로 추가 확산을 막겠다"고 밝혔다.10일 도는 고병원성 AI 의사환축 발생 즉시 신속 대응 체제를 가동했다. A농장에 대한 출입을 전면 통제하고 초동방역팀을 투입했으며, 반경 10㎞를 방역대로 설정해 인근 가금 농가 25호와 역학 관련 시설 3호에 대해 핀셋형 정밀 검사를 진행 중이다.이와 더불어 도는 바이러스의 물리적 차단을 위해 10일 1시부터 24시간 충남과 경기 지역 가금농가 및 관련 시설에 대해 '일시 이동 중지 명령(Standstill)'을 내렸다. 오염원 유출 방지를 위해 A농장의 메추리 24만 수에 대해서는 10일 당일 내에 살처분을 완료할 계획이다.이번 발생은 도내 마지막 발생(2월 5일) 이후 32일 만으로, 본격적인 3월 영농기 시작 시점과 맞물려 있어 질병 전파 위험이 매우 높은 상황이다.도 관계자는 "도내 각 농가는 외부인 출입을 엄격히 통제하고, 축사 안팎에 대한 소독을 강화 뿐만 아니라 농기계 사용 전후 소독 등 방역 수칙을 철저히 이행해 달라"고 당부했다.올 겨울 전국에서 발생한 고병원성 AI는 총 53건이며, 도내 발생은 천안 4건, 보령 2건, 아산 1건, 당진 1건, 예산 1건 등 총 9건이다.