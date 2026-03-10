김병욱 성남시장 예비후보, 세종시서 지하철 8호선 연장 추진 촉구

큰사진보기 ▲김병욱 성남시장 예비후보가 세종시를 찾아 성남 교통 현안 해결을 위한 행보에 나섰다. 지하철 8호선 연장과 위례신사선 추진 등 장기간 지연된 광역철도 사업을 놓고 정부에 직접 목소리를 전달했다. ⓒ 김병욱 캠프 관련사진보기

김병욱 성남시장 예비후보가 세종시를 찾아 성남 교통 현안 해결을 위한 행보에 나섰다. 지하철 8호선 연장과 위례신사선 추진 등 장기간 지연된 광역철도 사업을 놓고 정부에 직접 목소리를 전달했다.김 예비후보는 9일 세종시에 있는 대도시권광역교통위원회를 방문해 김용석 위원장과 면담을 갖고 지하철 8호선 연장(모란~판교) 사업의 예비타당성조사(예타) 대상 선정과 위례신사선·위례삼동선 사업의 조속한 추진을 요청했다고 밝혔다.이번 면담은 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 앞둔 시점에 이뤄졌다. 김 예비후보는 정부가 성남의 교통 수요 변화를 반영해 사업성을 재검토해야 한다고 강조했다.김 예비후보는 성남의 교통 수요가 급격히 늘고 있다는 점을 강조했다. 그는 "현재 성남은 원도심 재개발과 분당 재건축이 가시화되면서 약 5만 6000가구의 신규 주거 수요가 확정된 상황"이라며 "이는 남양주 왕숙 등 3기 신도시 2~3개를 합친 규모"라고 설명했다.그러면서 "신도시가 조성되면 전철이 함께 들어서는 것이 당연한 것처럼 성남 역시 전철역 신설이 필요한 상황"이라며 "지하철 8호선 연장은 성남의 생존권 문제"라고 말했다.김 예비후보는 특히 예타 과정에서 최신 교통 데이터를 반영해야 한다고 주장했다. 그는 "과거 데이터가 아닌 확정된 신규 수요가 반영된 최신 국가교통DB(KTDB)를 기반으로 공정한 사업성 평가가 이뤄져야 한다"고 밝혔다.김 예비후보는 위례신사선과 위례삼동선 추진 필요성도 강조했다. 그는 "위례신사선은 성남 시민들이 18년 동안 기다려온 숙원 사업"이라며 "원도심 교통 접근성을 높이고 수도권 광역 교통망 완성도를 높이기 위해서라도 예타 결과가 조속히 발표돼야 한다"고 말했다.앞서 김 예비후보는 지난 3일 국토교통부에 위례신사선 예타 결과의 신속한 발표를 요구하는 건의서를 전달한 바 있다.김 예비후보는 최근 성남 교통 문제 해결을 위해 정부와 잇따라 접촉하고 있다. 지난달 25일에는 김윤덕 국토교통부 장관을 성남으로 초청해 지역 교통 현안을 점검했고, 이어 국토부와의 추가 면담을 통해 위례신사선 추진을 촉구했다.이번 대광위 방문까지 이어지면서 중앙정부를 상대로 한 교통 현안 해결 행보가 이어지고 있다는 평가다.김 예비후보는 "성남의 교통 문제는 책상 위에서 해결될 수 없다"며 "국토부 장관부터 대광위원장까지 누구든 직접 만나 성남 시민의 목소리를 전달하겠다"고 말했다.그러면서 "기획재정부와 국토부, 대광위를 잇는 실무 협의 핫라인을 가동해 성남의 교통 숙원을 반드시 해결하겠다"며 "사통팔달 성남을 만들겠다"고 강조했다.