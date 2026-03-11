용인시, 양지읍 골목상권에 공식적 법적 지위 부여

큰사진보기 ▲용인시청 전경 ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 침체가 지역 사회의 주요 화두로 떠오른 가운데, 용인의 한 골목 상권이 자생력 확보를 위한 움직임을 시작했다. 용인특례시는 처인구 양지읍 양지로 152 일원을 '양지중앙 골목형상점가'로 지정했다고 밝혔다. 이는 침체된 골목 상권에 활력을 불어넣고 소상공인의 경쟁력을 높이기 위한 조치다.그동안 양지읍 상인들은 지역 핵심 상권을 형성해 왔지만 제도적 한계로 전통시장에 준하는 지원을 받지 못했다. 상인들과 주민들은 상권 활성화를 위한 제도적 기반 마련을 지속적으로 건의해 왔고, 시는 이러한 현장의 의견을 반영해 면밀한 검토와 준비 과정을 거쳤다. 이번 골목형상점가 지정은 이러한 요구를 반영한 조치로, 지역 상권 활성화를 위한 기반 마련이라는 의미를 갖는다.이번에 지정된 '양지중앙 골목형상점가'는 약 2만6107㎡ 면적에 262개 점포가 밀집한 지역 핵심 상권이다. 그동안 일반 상점가로 분류돼 전통시장이 받는 제도적 혜택에서 상대적으로 소외돼 왔지만, 이번 지정을 통해 공식적인 법적 지위를 확보하게 됐다.가장 큰 변화는 온누리상품권 가맹 등록이 가능해졌다는 점이다. 가맹 등록이 완료되면 시민들은 이곳에서 온누리상품권을 사용할 수 있어 소비 접근성이 높아지고, 상인들은 신규 고객 유입을 기대할 수 있다.또한 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단, 경기도 등이 추진하는 각종 공모 및 지원 사업에도 참여할 수 있게 된다. 시설 현대화와 공동 마케팅 등 다양한 지원 사업이 상권 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.용인시는 상권 활성화를 위한 체계적인 지원도 추진할 계획이다. 오는 3월에는 지역 상권을 보다 체계적으로 관리하고 육성하기 위한 '상권활성화센터'가 출범할 예정이다.센터는 양지중앙 골목형상점가를 포함해 지역 내 다양한 상권을 대상으로 맞춤형 발전 전략을 수립하는 역할을 맡는다. 각 상권이 가진 특성을 발굴해 브랜드화하고 이를 지원 사업과 연계하는 등 상권 활성화를 위한 컨트롤타워 기능을 수행할 계획이다.용인시 관계자는 이번 지정이 지역 골목 상권이 자생력을 갖추는 기반이 될 것이라며, 실질적인 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다. 양지읍의 한 상인은 10일 통화에서 "우리 골목 상권이 다시 활기를 되찾았으면 한다"고 말했다.양지중앙 골목형상점가가 지역 주민의 생활 공간이자 상권 활성화의 거점으로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모이고 있다. 지역 상권의 지속적인 성장 기반을 마련하기 위한 변화가 시작된 셈이다.