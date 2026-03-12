첫애 낳고 12년 만의 임신, 그때 내 나이가 마흔이었어

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"만약에 내가 그 지하철을 탔다면?"

"만약에 우리가 그때 다른 선택을 했다면?"

AD

큰사진보기 ▲늙은 DNA지만 매우 건강함노산의 위험으로 대학병원에서 각종 검사를 받았다. 쿵쿵쿵쿵 그때의 심장소리가 지금도 들리는 듯 하다. 저렇게 작았는데 지금 나보다 크다. ⓒ 정현주 관련사진보기

"낳으실 건가요?"

'만약에 그때 우리가 겁을 먹었다면'

'만약에 그때 우리가 다른 선택을 했다면'

"너 낳을 거야?"

큰사진보기 ▲노산1세대의 증거품나중에 독립하면 주려고 고이고이 보관중인 보물들. 출산시 네임택, 팔찌, 산모수첩, 그리고 믿어지지 않는 두 줄의 흔적. 레트로한 임테기의 컬러를 보라. ⓒ 정현주 관련사진보기

'(까똑)언니, 물어볼 게 있는데 시간 돼요?'

'물론이지. 언니가 누구야. 노산 1세대잖아.'