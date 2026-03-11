10년 전과 오늘, '에너지'의 새 길을 다시 고민하다

AD

큰사진보기 ▲새로운 에너지 세계책 표지 ⓒ 메디치미디어 관련사진보기

2013년 NDF를 통한 ¥1조 규모의 유상증자를 통해 NDF가 동경전력의 지분 55%를 소유하게 되면서 동경전력은 사실상 국영 기업으로 바뀌며 정부의 직접적인 관리와 지원을 받게 되었다. 이에 힘입어 동경전력은 정부로부터 5조 원이라는 막대한 규모의 장기대출을 받게 되었고, 복구비용을 위한 사내 적립금을 늘리는 등 활발한 자금 조달을 통하여 원전 피해 복구 재원을 마련하면서 가까스로 회생 절차에 접어들게 되었다. -199p

에너지 문제에 대해 집단지성이 발휘될 수 있는 여건을 하루 속히 만들어야 한다. 이는 에너지 전담부처를 신설하는 것일 수도 있고, 최고 통치권자가 에너지에 대한 정책 아젠다를 설정하는 것일 수도 있다. 그리고 국회 내 상설 기구를 설립하는 방식도 있다. 집단지성이 발휘될 수 있는 시스템을 어떤 형태로든 시급히 구축하지 못한다면 그렇지 않아도 에너지 빈국인 한국이 에너지 정책의 갈라파고스 섬이 될 수도 있다는 우려가 오늘도 머릿속을 떠나지 않는다. -402p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

인류 원자력 발전 역사상 가장 큰 참극으로 기록된 후쿠시마 원전 사고가 발생한 지 꼭 15년이 됐다. 15년 전, 그러니까 2011년 3월 12일 발생한 후쿠시마 원전 폭발은 아무리 잘 설계된 설비라 할지라도 모든 변수에 대응할 수 없음을, 또 동아시아 국가의 불가피한 선택지라 여겨 온 원전의 치명적 약점을 확인케 했다.지난달 최신화된 세계원자력협회의 '후쿠시마 다이치 사고' 관련 보고서는 재해로 인한 직·간접 사망자수를 2313명으로 집계하고 있다. 이는 일본 정부가 꾸준히 최신화해 발표하고 있는 동일본대지진 피해 관련 자료를 통해서도 간접적으로나마 확인할 수 있다.지난 3일 집계에선 사고 당시 후쿠시마 현 거주자 중 사망자 수가 2350명으로, 일본 전체 사망자 3810명의 전체의 6할을 넘긴다. 특히 66세 이상 노년층에서 2112명의 사망자가 나왔다는 사실은 후쿠시마 원전 사고 이후 급히 이뤄진 강제 이주 명령, 또 그 영향으로 인한 사망이라는 해석이 나온다. 대지진과 쓰나미 강도가 후쿠시마보다 더 강하게, 혹은 비슷하게 받은 현들에서 이만큼 큰 피해가 나오지 않았단 점이 그를 뒷받침한다.망각은 인간이 가진 축복된 능력 가운데 하나다. 그러나 인간은 결코 잊어선 안 될 것도 쉬이 잊기도 하니, 참극이 앗아간 것과 그를 되풀이하지 않기 위해 해야만 하는 것들이 바로 그것일 테다. 후쿠시마 원전 사고가 비단 일본의 이야기만은 아니란 것을 오늘의 한국도 이해해야만 한다.한국이 일본과 유사한 산업 구조를 가졌고 지정학적, 외교적으로 관계성 짙은 국가이기에 그러하다. 대부분의 에너지 수급을 바닷길을 통한 원유선과 가스선으로 들여와야 하고, 제조국의 특성상 어마어마한 에너지를 매일 소비해야 한다는 점에서도 그렇다. 에너지 수급이 경제 뿐 아니라 국방과도 긴밀히 연결된다는 점에서 동아시아 국가들은 원자력 발전에 상당 부분 의지해온 것이 현실이다.그럼에도 오늘의 한국은 원전을 다양한 각도에서 바라보지 않는다. 경제적, 환경적, 지정학적이며 군사적으로 서로 다른 장단점과 효과를 가진 원전을 그저 환경과 경제 문제만으로 이해하기 일쑤다. 이 같은 경향은 다른 많은 장점에도 국가의 장기적 계획을 수립하는 데 있어 한국의 전력 발전 체계가 선도적으로 변화하는 데 한계로 작용했다. 민주 국가의 주권자인 시민으로 폭넓은 이해를 갖기 위해서라도 이를 넘어서는 지식과 시각을 접하는 것이 필수적인 일이겠다.책 <새로운 에너지 세계>(2017년 1월 출간)는 이 같은 지점에서 의미 있는 책이다. 저자인 조석 현 HD현대일렉트릭 부회장은 참여 정부에서 산업자원부 원전사업기획단장을 맡아 방폐장 부지 선정에 주민투표 방식을 최초로 도입해 부지 선정을 이뤄내는 성과를 올렸고, 2013년엔 원전 비리가 불거지며 총체적 위기에 처한 한국수력원자력 사장으로 임명돼 반전의 전기를 마련한 바 있다. 그가 한수원에서 퇴임한 직후인 2017년 출간됐으나 꼭 10년이 지난 오늘 읽기에 더 유효한 지점이 있어 소개한다.책이 2017년 쓰였단 점은 주목할 만한 대목이다. 2017년이 어떤 때인가. 이전보다 더 많은 전력을 필요로 하는 기술 혁신이 예고됐고, 코앞으로 닥쳐온 기후 붕괴 위기 또한 당면한 현안으로 다가왔다. 두 가지 갈림길 앞에서 미국의 버락 오바마 행정부는 유럽과 함께 소위 '포스트 2020 신 기후체계 (Post-2020 Climate Regime)'를 출범시켰다. 2020년 만료된 교토의정서의 뒤를 잇는 이 체계를 위해 오바마 미국 대통령은 중국과 함께 선제적으로 온실가스 감축 목표를 발표하고 2015년 파리협약 당시 195개국 합의에 주도적 역할을 하기도 했다. 그로부터 오늘날 일부 실행되고 있는 탄소배출 제한과 신재생 에너지 확대, 원전 축소 등을 위한 구체적 규제가 만들어졌던 것이다.그러나 오늘의 세상은 어떠한가.2015년 파리협약으로 대표되는 신 기후체계를 미국 도널드 트럼프 대통령은 1기와 2기, 두 차례에 걸쳐 탈퇴했다. 걸프만을 중심으로 발발한 미국과 이란 간 전쟁, 또 그 여파로 불거질 게 분명한 에너지 수급 문제는 전 지구적 과제 해결을 위해 온 세계가 눈앞의 이익을 일부 희생키로 결의하고 함께 움직였던 불과 몇 년 전의 성과를 상상하기 어렵게 만들어버렸다. 또한 그에 발맞춘다며 섣불리 전원 믹스(화력, 원자력, 신재생에너지 등 각 발전원의 비중을 뜻하는 에너지 정책의 근간이 되는 체계) 구성을 개편한 일부 국가들이 도리어 큰 피해, 심지어 존속의 위협을 받는 부조리한 상황까지 만들었다. 기존 원전을 은퇴 시키고 천연가스 의존도를 60% 내외까지 높이 가져간 대만의 현 상황을 보면 이해가 쉽다.책은 당시 변화하던 에너지 패러다임 가운데 제목이 말하듯 '새로운 에너지 세계'를 전망하고, 미국과 유럽, 아시아 여러 국가 등의 정책적 변화를 소개하며, 주요 전력사의 대응과 추세 등을 차근히 설명한다. 요컨대 세계 각국이 변화하는 파도에 발맞춰 어느 방향으로 돛을 펴고 접는지 살피고, 그와 연동된 에너지 기업들의 포트폴리오 및 사업 방향까지 소개한다. 책이 쓰인 시기로부터 꼭 10년의 시차를 두고 다시 이 책을 집은 것은 이 대목을 미리 다시 읽기로 결정한 때문이기도 하지만, 최근 불거진 전쟁과 이후의 전망이 이와 별개이지 않은 이유이기도 하다.무엇보다 글 서두에 언급한 후쿠시마 원전 사고에 대해 일부 언론은 이를 일률적 시각의 기사로 다룰 뿐, 정책 결정과 그 파급에 이르는 이야기까지 추적해 심도 깊게 소개하지는 않고 있다. 민영화됐던 동경전력을 다시 국영화하고 국가 자본을 투입하여 사고를 수습하는 일련의 과정에 대하여, 다시 그로부터 국영화된 에너지 기업이 변화하는 흐름 가운데 어떤 역할을 하고 있는지 등을 확인하기란 어려운 일이다.원전 사고 이후 원전에서 화석 연료 중심 발전으로 사업 구조를 개편한 동경전력과 간사이전력은 수입하는 연료 단가 상승을 비롯한 변화와 맞물려 막대한 손실을 입게 된다. 걸프만을 거쳐 나오는 화석 연료 수급에 더 크게 의존해야 하는 단점 또한 국가 안보에 취약한 약점을 노출한다. 올해 들어 동경전력이 사고 이후 처음으로 원전을 다시 가동한 것도 이 같은 문제 의식 아래 나온 현실적 결정이다.또한 책이 적고 있는 민영화된 에너지 기업의 사고와 국영화된 에너지 기업의 효과적 위기 극복 및 체질 변화는, 흔히 민영화는 효율적이며 국영화는 비효율이라는 시장만능주의자들의 단견을 정면으로 반박하는 사례로 기억할 가치가 있다. 다시 말해 안보와 환경, 경제 등 다층적인 시각에서 체계적으로 장단을 분석해 국가 전원믹스를 구성해갈 필요를 이해하게 된다.책은 필요 및 상황에 따라 효과적으로 전원믹스를 수정해가는 중국과 일본, 또 유럽의 국가 및 기업 상황을 소개하는 한편, 상설 기구를 두지 못한 채 변화하는 상황에 신속히 대응하지 못하는 한국의 상황 또한 보여준다. 책에 소개된 여러 지표, 또 책이 나온 뒤 덧댈 수 있는 이후의 통계들에 비추어 보면 주변국 가운데서도 한국의 대응이 얼마만큼 느린지를 확연히 깨달을 수 있다.그때그때 단일한 이슈, 이를테면 가격과 환경, 정치와 경제 등 틀에 박힌 단일 논리에 발목이 잡혀 선제적이고 주도적으로 에너지 정책을 개발하지 못한 한국의 상황이 적잖이 답답한 마음을 갖게 한다. 바로 이 점에 있어서 에너지 관점에서 세계의 동쪽 끝에 치우친 한국인에게 이 책이 담고 있는 자료 상당수가 의미를 가질 테다.10년이 지나 읽는 '(과거로써 확인된 당시 기준) 미래 에너지 세계'의 예측은 물론 명중하는 것보다는 빗나가는 것이 훨씬 더 많긴 하다. 그러나 반대로 생각하면 전 세계가 함께한 약조를 두 차례나 깬 트럼프 1, 2기 행정부의 미국과 그에 별다른 문제제기를 하지 못한 무력한 국제사회의 야만과 비굴을 도저히 예상할 수 없었던 지성의 한계이기도 할 것이다.이로부터 독자가 가져야 할 태도는 빗나가는 예상에 대한 비웃음이어선 안 된다. 인류는, 그리고 문명은 겨우 10년 전까진 대단히 희망 차진 못할지라도 지속 가능한 에너지 세계를 논의하였다. 오늘의 전쟁, 그에 영향을 받은 각국의 전원믹스가 가리키는 현실은 인류와 문명의 지속가능성을 현저히 떨어뜨리고 있다. 그렇다면 우리가 보아야 할 것은 무엇인가. 현실이 되지 못한, 놓치고 흘려버린 기회와 시간들, 그리고 그를 뒤집어낼 의지며 방편이 아니겠는가.이 책이 출간되고 10년이 흐르도록 한국이 한 걸음이라도 나아갔다고 나는 차마 말할 수가 없다. 내가 오늘에 이르러 이 책을 소개하는 이유가 또한 여기에 있다.