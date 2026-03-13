휠체어 탄 특수교사가 프러포즈 한 남친에게 궁금했던 것

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

"왜 나랑 결혼하고 싶어?"​

"딱히 헤어질 이유가 없잖아."

"엄마, 이거 타면 빠르지?"

"조금은 빠르지."

내 삶은 언제나 지면으로부터 약 70센티미터 높이에 고정되어 있다. 휠체어에 앉은 채 바라보는 세상은, 보통 사람들이 무심히 지나치는 보도블록의 요철과 경사도를 또렷하게 드러낸다. 작은 턱 하나에도 몸이 먼저 반응하고, 경사진 길에서는 팔의 힘이 먼저 말을 건넨다.중1 때 겪은 사고 이후, 나는 오랫동안 세상의 표면을 몸으로 읽으며 살아왔다.​ 나는 한때 나를 끊임없이 증명해야 한다고 믿었다. 휠체어를 탔다는 사실이 나를 설명하는 유일한 문장이 되지 않게 하려면, 그보다 더 많은 문장을 덧붙여야 한다고 생각했다.남들보다 더 유능한 교사가 되어야 했고, 더 단정한 일상을 꾸려야 했다. 사회가 그려 놓은 '보통의 삶'이라는 궤도에서 이탈하지 않기 위해, 나는 나의 하루를 조심스럽게 밀어 넣고 있었다.결혼 전 어느 날 남편에게 물었다. 특별한 대답을 기대했던 것은 아니지만, 적어도 조금은 로맨틱한 문장이 돌아오기를 바랐다. 그러나 남편은 잠시 생각하다가 이렇게 말했다.그 말은 건조했고, 그래서 오히려 명확했다. 나는 그 짧은 문장을 듣는 순간 이상하게도 마음이 가벼워졌다. 사랑이란 내가 얼마나 쓸모 있는 사람인지 증명하는 과정이 아니라, 굳이 떠날 이유가 없는 상태일 수도 있다는 것을 그때 처음 알았다. 그 이후로 나는 조금씩 증명의 궤도에서 벗어나기 시작했다.​올해 여섯 살이 된 아이에게도 나는 나의 장애를 특별히 설명하지 않는다. 아이에게 휠체어는 그저 엄마가 앉아 있는 의자다. 산책을 나갈 때는 그 의자를 함께 밀고 나가야 하고, 집에 돌아오면 현관 한쪽에 세워두는 물건일 뿐이다. 어느 날 아이가 물었다.​​아이의 손이 휠체어 바퀴를 가볍게 밀었다. 나는 웃으며 말했다.그날 우리는 동네 골목을 함께 돌았다. 아이는 앞에서 뛰다가 다시 돌아와 바퀴를 한 번 더 밀어주었다. 그 작은 손길이 특별한 배려처럼 느껴지지 않았던 것은, 우리에게 그것이 그냥 일상이었기 때문이다.​교실에서도 나는 비슷한 장면들을 만난다. 어떤 이는 나를 도와주어야 할 사람으로만 바라보기도 하고, 어떤 이는 휠체어를 본 순간 말을 고르느라 잠시 멈추기도 한다. 예전의 나는 그때마다 나의 능력을 설명하고 싶어졌다. 내가 충분히 괜찮은 교사라는 것을 증명해야 할 것 같았다.하지만 이제는 조금 다르다. 누군가의 서툰 시선이 곧 나의 가치가 되지는 않는다는 것을 알게 되었기 때문이다. ​퇴근길, 노을이 길게 늘어진 복도를 지나며 휠체어 바퀴를 천천히 굴린다. 아이가 밀어주던 작은 손의 힘이 문득 떠오른다.생각해보면, 나는 여전히 같은 높이에서 세상을 보고 있다. 다만 예전처럼 나를 설명하려 애쓰지 않을 뿐이다. 바퀴가 조용히 앞으로 굴러간다.​증명의 궤도를 벗어난 자리에서, 나는 조금 더 가볍게 움직이고 있다.