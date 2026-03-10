AD

국회 보건복지위원회에서 활동하고 있는 김예지 국민의힘(비례대표) 의원이 지난 6일 수급 장애인들에게 실질적으로 도움이 되는 법을 발의했다. 국민기초생활 대상에 해당하는 장애인들이 직업 활동을 통해 소득인정액을 초과하는 급여를 받더라도 2년 동안 국민기초생활 수급권을 유지할 수 있도록 하는 국민기초생활보장법 일부개정법률안이다.장애인을 포함해 모든 국민기초생활 대상자들은 수급권을 박탈당하는 것을 염려해 직업을 갖는 것을 꺼리는 경우가 있다. 또한 아플 때 지출하게 되는 의료비 부담 때문에 국민기초생활 대상자들은 수급권을 유지하기를 원한다.의료비로 연평균 약 624만634원을 지출하는 비장애인 국민기초생활 대상자들에 비해, 장애인 국민기초생활 대상자들은 연평균 약 1102만2351원을 지출하고 있다. 이 때문에 국민기초생활 대상자에 해당하는 많은 장애인들은 안정적인 직업을 구하기를 포기하는 경우가 많다. 국민기초생활 대상 장애인들이 안정적인 직업을 구해 소득인정액을 초과하는 급여를 받게 되면 수급권이 박탈돼 지원받던 의료급여를 받을 수 없게 되기 때문이다.이는 국민기초생활 대상에 해당하는 장애인들이 안정적인 직업을 구하더라도 경제적으로 자립하는 데 큰 걸림돌이 된다. 이번 김예지 의원의 국민기초생활보장법 일부개정법률안은 국민기초생활 대상에 해당하는 장애인들이 안정적인 직업을 가져 소득인정액을 초과하는 급여를 받더라도 2년 동안 수급권을 유지할 수 있도록 해 의료급여를 계속 받을 수 있게 하는 것을 골자로 하고 있다.김예지 의원은 이 일부개정법률안을 발의하는 취지에 대해 "국민기초생활 대상 장애인들의 노동 의욕을 높이고, 노동을 통해 자산을 형성해 빈곤에서 탈출할 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.그런데 필자는 이번 국민기초생활보장법 일부개정법률안이 의료급여만 2년 유지하는 것이 아니라 안정된 자산을 형성할 때까지 수급비도 그대로 받을 수 있게 하는 개정안이었다면 더 좋았을 것이라고 생각한다.의료급여보다 수급비 때문에 국민기초생활 대상에 해당하는 장애인들이 안정적인 직업을 구하지 않는 경우도 많기 때문이다. 국민기초생활 대상 장애인이 안정적인 직업을 구해 소득인정액을 초과하는 급여를 받게 되면 수급비를 받지 못하게 되거나, 절반 이상 감액된 수급비를 받게 된다. 이 때문에 수급비를 받을 때보다 더 빈곤한 생활을 하게 될 것을 염려해 국민기초생활 대상에 해당하는 장애인들이 안정된 직업을 구하지 않는 것이다.최근 필자는 지인들과 함께 국민기초생활보장법에 대해 이야기한 적이 있다. 필자와 지인들은 한목소리로 많은 사람들을 최빈곤 상태에 시달리지 않게 하는 좋은 법이라고 말했다.다만 대상자들이 빈곤에서 탈출하지 못하게 하는 문제점은 개정될 필요가 있다고 이야기했다. 아들에게 과일을 따주는 것도 도움이 되지만, 아들이 직접 과일 농사를 지어 따먹게 하는 것이 더 큰 도움이 된다. 지금의 과일을 따주는 국민기초생활보장법이 앞으로는 과일 농사를 직접 지어 따먹게 하는 법으로 개정될 필요가 있다.