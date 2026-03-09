"다시 태어나겠다"는 국힘, '계엄 사과·윤석열 절연 결의문' 발표

▲앙다문 장동혁, 복귀한 배현진당 지도부의 노선 변경을 요구해 온 오세훈 서울시장이 '후보 미등록'이라는 초강수를 둔 가운데 9일 서울 여의도 국회에서 당 노선 논의를 위해 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서 장동혁 대표가 생각에 잠겨 있다. 왼쪽 뒤는 배현진 의원. 배 의원은 당의 징계 효력을 정지하는 가처분신청을 법원이 인용하면서 서울시당위원장으로 복귀했다. ⓒ 남소연 관련사진보기