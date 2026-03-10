행안부, 창원시에 '민주주의전당 공론화' 권고... 대책위 1인시위 종료

큰사진보기 ▲10일 오전, 95개 시민단체와 시민 60여 명이 민주주의 전당 앞에서 기자회견 ⓒ 곽은정 관련사진보기

1. 1인 시위 종료: 지난 9개월간 이어온 민주주의전당 및 창원시의회 앞 무기한 1인 시위를 10일부로 전격 종료한다.

2. 후보자 공개 질의: 6·3 지방선거에 출마하는 시·도 단체장 및 의회 후보자 전원에게 '민주주의전당 전면 개편'에 대한 입장을 묻는 공개 질의서를 발송한다.

3. '민주주의전당 제대로 만들기' 운동 전개: 선거법이 허용하는 범위 내에서 답변 결과를 시민들에게 알리고, 차기 시정이 이 문제를 최우선 과제로 삼도록 정치적 압박을 가할 예정이다.

'독재 미화' 논란으로 파행을 겪고 있는 창원특례시 '대한민국민주주의전당(이하 민주주의전당)' 사태가 새로운 국면을 맞이했다. 행정안전부가 창원시를 향해 시민단체와의 소통 및 공론화를 권고함에 따라, 시민대책위는 9개월간 이어온 1인 시위를 종료하고 다가오는 6.3 지방선거를 겨냥한 본격적인 여론전에 돌입한다.'대한민국민주주의전당 제대로만들기 시민대책위원회(이하 시민대책위)'는 10일 기자회견을 열고 행안부의 권고안에 대한 입장과 향후 투쟁 방향을 발표했다. 시민대책위에는 천주교마산교구 정의평화위원회를 비롯해 지역 내 95개 시민·사회단체가 참여하고 있다.민주주의전당은 국비 186억 원을 포함해 총 353억 원의 막대한 예산이 투입된 창원 시민의 숙원 사업이었다. 그러나 지난해 6월 10일 시범운영 명목으로 개관한 직후부터 거센 비판에 직면했다. 전시물 곳곳에 독재자의 공과 업적을 교묘하게 섞어놓은 정황이 발견됐기 때문이다.시민대책위 소속 백남해 신부(천주교마산교구 정의평화위원회 위원장)는 "기대에 찼던 시민들의 마음이 전시관을 둘러보며 실망과 분노로 바뀌었다"라며 "민주주의전당이 아닌 '민주주의 모독관', '독재 미화 전당'이라는 한탄이 터져 나왔다"고 지적했다.이후 창원시 측이 부분 수정을 약속하며 진화에 나섰으나, 시민대책위는 '즉시 폐관 및 전면 개편'을 강력히 요구하며 창원시의회와 전당 앞에서 무기한 1인 시위를 전개해 왔다.창원시와의 소통이 단절되자 시민대책위는 지난해 8월 행정안전부에 직접 행정사무 감사를 요청했다. 막대한 국비가 투입된 사업인 만큼 중앙정부의 개입이 필요하다는 판단에서다.이에 행안부는 지난 3월 3일, 창원시와 경상남도에 '시민대책위와 소통하고 공론화 방식을 적극 강구해 문제를 해결하라'는 내용의 권고안을 하달했다. 박재혁 6월항쟁정신계승경남사업회 상임대표는 이를 두고 "사회적 합의의 기본인 소통을 강조했다는 점에서 환영할 만한 긍정적 권고"라고 평가했다.그러나 시민대책위는 행안부의 권고가 6·3 지방선거를 불과 석 달 앞둔 시점에 나온 것에 대해 "너무 늦었다"라며 우려를 표했다. 선거 결과에 따라 사업의 연속성이 흔들릴 수 있고, 자칫 '면피용 행정'으로 끝날 수 있다는 것이다.이에 따라 시민대책위는 투쟁의 방식을 '거리 시위'에서 '선거 공간'으로 전환하기로 했다. 김용환 열린사회희망연대 공동대표는 다음의 세 가지 핵심 행동 계획을 발표했다.시민대책위 김임수 회원(경남자주연합)은 마무리 발언을 통해 "민주주의는 건물을 짓는다고 완성되는 것이 아니라, 그 안의 내용과 운영 과정이 민주적일 때 비로소 빛난다"라며 "가장 자랑스러운 전당을 제대로 만들어 민주 성지 창원 시민의 자부심을 반드시 회복하겠다"라고 강조했다.시민대책위가 장외 시위를 접고 지방선거 후보자 검증을 예고함에 따라, 민주주의전당 전면 개편 여부는 다가오는 6·3 지방선거의 주요 쟁점으로 다뤄질 전망이다.