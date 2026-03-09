국힘 강원도당, 공관위 구성 완료... 6.3 지선 공천 '본궤도'

AD

큰사진보기 ▲국민의힘 강원도당이 발표한 6.3지방선거 공천관리위원 명단 ⓒ 국힘 강원도당 관련사진보기

국민의힘 강원특별자치도당이 '6·3 전국동시지방선거' 공천관리위원회 구성을 완료하며 후보자 선발 작업에 본격적으로 착수했다.국민의힘 강원도당(위원장 이철규)은 9일, 중앙당 최고위원회의 의결을 거쳐 지방선거 강원도당 공천관리위원회(이하 공관위)의 구성을 최종 확정했다고 발표했다. 이번 공관위 위원장은 동해·태백·삼척·정선을 지역구로 둔 이철규 국회의원이 맡았으며, 부위원장에는 이공우 전 춘천시 부시장이 선임됐다.이번 공관위는 인적 구성의 다양성과 공정성 확보에 중점을 뒀다. 위원회에는 여성 4명, 청년 2명, 그리고 객관적 시각을 반영할 당외 인사 3명이 포함되어 각계각층의 목소리를 공천 과정에 반영할 수 있도록 했다.향후 공관위는 당헌·당규 및 중앙당의 지침에 따라 기초단체장과 광역·기초의원 후보자에 대한 엄격한 심사 기준을 수립할 예정이다. 이를 바탕으로 도덕성과 역량을 겸비한 후보를 가려내기 위한 본격적인 검증 절차에 돌입한다.한편 지난 5일부터 8일까지 진행된 도내 18개 시·군 기초단체장 후보 공천 신청 접수 결과, 총 50명의 후보자가 출사표를 던진 것으로 집계됐다. 도당 측은 지역별 상황과 인재 발굴 여건에 따라 향후 추가 신청 가능성도 열어두고 있다고 밝혔다.