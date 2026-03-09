메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

강원제주

26.03.09 18:00최종 업데이트 26.03.09 18:00

국힘 강원도당, 공관위 구성 완료... 6.3 지선 공천 '본궤도'

위원장 이철규 의원·부위원장 이공우 전 부시장 선임… 기초단체장 50명 신청

원고료로 응원하기
국민의힘 강원특별자치도당이 '6·3 전국동시지방선거' 공천관리위원회 구성을 완료하며 후보자 선발 작업에 본격적으로 착수했다.

국민의힘 강원도당(위원장 이철규)은 9일, 중앙당 최고위원회의 의결을 거쳐 지방선거 강원도당 공천관리위원회(이하 공관위)의 구성을 최종 확정했다고 발표했다. 이번 공관위 위원장은 동해·태백·삼척·정선을 지역구로 둔 이철규 국회의원이 맡았으며, 부위원장에는 이공우 전 춘천시 부시장이 선임됐다.

이번 공관위는 인적 구성의 다양성과 공정성 확보에 중점을 뒀다. 위원회에는 여성 4명, 청년 2명, 그리고 객관적 시각을 반영할 당외 인사 3명이 포함되어 각계각층의 목소리를 공천 과정에 반영할 수 있도록 했다.

AD
향후 공관위는 당헌·당규 및 중앙당의 지침에 따라 기초단체장과 광역·기초의원 후보자에 대한 엄격한 심사 기준을 수립할 예정이다. 이를 바탕으로 도덕성과 역량을 겸비한 후보를 가려내기 위한 본격적인 검증 절차에 돌입한다.

한편 지난 5일부터 8일까지 진행된 도내 18개 시·군 기초단체장 후보 공천 신청 접수 결과, 총 50명의 후보자가 출사표를 던진 것으로 집계됐다. 도당 측은 지역별 상황과 인재 발굴 여건에 따라 향후 추가 신청 가능성도 열어두고 있다고 밝혔다.

국민의힘 강원도당이 발표한 6.3지방선거 공천관리위원 명단
국민의힘 강원도당이 발표한 6.3지방선거 공천관리위원 명단 ⓒ 국힘 강원도당



#국민의힘강원도당#63지방선거

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김남권 (hign) 내방
  • 페이스북

    • .

    이 기자의 최신기사[강릉] 김남희 강원도의원 "지역 일꾼으로 성과 내는 '공복' 될 것"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기