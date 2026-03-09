메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

광주전라

26.03.09 17:40최종 업데이트 26.03.09 17:41

김영록 전남지사, 전남광주특별시장 예비후보 등록

9일 선관위 찾아 등록, 도지사 직무 정지... 10일 출마 선언

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
광주광역시 선관위 찾아 예비후보 등록한 김영록 전남지사. 2026. 3. 9
광주광역시 선관위 찾아 예비후보 등록한 김영록 전남지사. 2026. 3. 9 ⓒ 김영록페이스북

김영록 전남지사가 9일 전남광주특별시장 선거 예비후보 등록 절차를 마치고 6·3 지방선거 더불어민주당 경선 행보에 돌입했다.

김 지사는 이날 오후 페이스북에 "(광주광역시 선거관리위원회를 찾아) 전남광주특별시장 선거 출마를 위한 예비후보자 등록을 마쳤다. 이제부터 전남광주통합특별시장 예비후보"라고 적었다.

이어 "이번 초대 전남광주특별시장은 정부 지원을 업고 기업과 공공기관 유치를 위해 뛰어야 한다"며 "누구나 쉽게 말할 수 있지만, 아무나 실행할 수 없는 어려운 일"이라고 말했다.

AD
그러면서 "전남광주통합 제안자이자 설계자로 막중한 책임감을 가지고 있다. 지역을 위한 마지막 헌신의 마음으로 제 모든 역량·노하우를 호남에 바치겠다"고 다짐했다.

김 지사가 선관위에 예비후보로 등록하면서 공직선거법에 따라 직무는 정지됐다.

전남지사 권한대행은 황기연 전남도 행정부지사가 맡는다.

김 지사는 10일 광주와 목포, 순천에서 잇따라 출마 기자회견을 열고 본격적인 세 확산에 나설 것으로 알려졌다.

김 지사를 포함해 전남광주특별시장 민주당 경선에는 총 8명이 참여한다. 일정은 예비경선 3월 19~20일, 본경선 4월 3~5일, 결선 4월 12~14일이다.

예비경선의 경우 당원 100%, 5명이 참여하는 본경선은 당원 50%, 일반 국민 50% 여론조사 방식이다. 과반 득표자가 없으면 2인 결선을 시행한다.

#김영록#전남광주특별시장#예비후보

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사31세 청년 도전 막은 여성특구, 욕설·이해충돌 논란 인사 도전


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기