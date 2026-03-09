메뉴 건너뛰기

26.03.09 17:33최종 업데이트 26.03.09 17:34

김종훈 "내란세력 심판 위한 민주진보 단일화에 동의"

이선호 제안 '울산시장 민주진보 단일화' 급물살... "단일화, 구체적이고 생산적인 논의 환영"

김종훈 진보당 울산시장 후보가 3월 3일 울산시의회 프레스센터에서 공약을 발표하고 있다.
김종훈 진보당 울산시장 후보가 3월 3일 울산시의회 프레스센터에서 공약을 발표하고 있다.

이선호 더불어민주당 울산시장 예비후보가 9일 "내란세력 심판과 울산의 재도약을 위해 민주진보 단일화를 하자"고 제안한 데 대해 진보당 김종훈 울산시장 예비후보가 "동의한다"며 "단일화가 필요하다"고 화답했다(관련기사: 이선호 "울산시장 선거, 민주진보 단일화·정책연대 하자" https://omn.kr/2haon).

김종훈 예비후보는 이날 이선호 예비후보의 단일화 촉구 기자회견이 있은 후 즉시 입장을 발표하고 "내란세력 청산을 위해, 울산시민의 승리를 위해, 단일화가 필요하다"고 밝혔다.

그는 "저도 출마선언 때부터 여러 차례 말씀드렸다"며 "내란 세력의 재집권을 막기 위해, 부울경에서 반드시 승리하기 위해, 모든 사람이 힘을 합쳐야 한다는 것이 국민들의 뜻이며 그것이 단일화의 이유이자 원칙"이라고 밝혔다.

이어 "단일화를 위해 그 누구와도 손을 잡을 준비가 되어 있다"며 "이 제안에 동의하는 후보라면 역시 누구와도 만날 준비가 되어있다"고 덧붙였다.

그러면서 "구체적인 논의도 환영한다"며 "울산의 미래를 위한 단일화 논의가 생산적으로 이어지길 바란다"고 강조했다.

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

