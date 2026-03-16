밤 10시마다 여자 숙소에 오는 남자...고흥 굴까기 작업장서 벌어진 일

'계절노동자 제도'는 한국 농어번기의 고질적 인력난을 해결하기 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서 브로커의 불법 개입과 부당이득 행위가 기승을 부리고, 계절노동자들이 인권침해와 임금체불 등으로 고통받는 등 논란이 이어지고 있습니다. <계절노동자 제도, 무엇이 문제인가>기획은 계절노동자 제도의 문제점을 열 편에 걸쳐 심도 있게 다루면서, 실질적인 변화를 이끌어내고자 합니다.

"A가 매일 밤마다 찾아와서 인원 확인해."

큰사진보기 ▲여자 숙소누군가 인기척이 나면 계절노동자들은 담요로 얼굴을 가렸다. 8인이 1인당 월 31만원을 주고 사용하는 방이다. ⓒ 로즈 관련사진보기

"카메라가 켜져 있다는 걸 알았어요. 불을 끄고 자도, 어딘가에서 누군가가 나를 보고 있다는 느낌이 사라지지 않았어요."

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"우리를 사람으로 봤는지 모르겠어요. 하루 12시간 넘게 일하면서 손가락은 마비되고, 손등까지 까졌지만, 하루 할당량을 채울 수 없었어요. 할당량을 채우려고 숙소에서 칼을 들고 연습까지 했어요. 그렇게 일해도 근로계약서에서 약속한 최저임금도 못 받고, 감시 속에 살았어요. '필리핀으로 돌려보내겠다'는 말은 '내 말 안 들으면 네 삶을 없애버리겠다'는 말처럼 들렸죠."

큰사진보기 ▲계절노동자 숙소 CCTV계절노동자들의 출입을 브로커가 항상 감시했다 ⓒ 로즈(익명) 관련사진보기

"내일 새벽 2시, 로즈, 토레스, ㄱ작업장.

새벽 2시 반, 크리스, 산토스, ㄴ작업장.

새벽 3시, 아리엘, ** 사장네 작업장"

"이제 손에 익었으니까 더 빨리할 수 있잖아."

큰사진보기 ▲첫 달 급여네 개 사업장 이름이 적혀 있고, 브로커에 의해 매일 배정되었다. ⓒ 로즈 관련사진보기

'한국에서 모두의 임금이 오르고 있다는데, 왜 우리의 임금만 내려가고 있을까.'

"성과가 안 나온다."

"목표치 못 채우면 필리핀으로 돌려보낸다."

큰사진보기 ▲굴까기 작업장계절노동자들이 1킬로그램당 3000원을 받고 일하면서 최저임금을 보장받지 못했다 ⓒ 로즈(익명) 관련사진보기