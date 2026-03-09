혁신당 광주 예비후보들 "승자독식 선거제도 개편해야"

큰사진보기 ▲조국혁신당 광주광역시당 광역·기초 의원 예비후보들이 9일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 중대선거구제와 연동형 비례대표제 도입 등 선거제도 개편을 촉구하고 있다. ⓒ 조국혁신당 광주광역시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당 광주광역시당 로고. ⓒ 조국혁신당 광주광역시당 관련사진보기

조국혁신당 광주광역시당 광역·기초 의원 예비후보들이 9일 "승자독식 소선거구제는 시민의 표 절반을 사표로 만든다"며 중대선거구제와 연동형 비례대표제 도입 등 선거제도 개편을 촉구했다.조국혁신당 광주시당 예비후보들은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전국 최저 수준의 투표율과 무투표 당선 속출, 더불어민주당의 90% 의회 독점은 '민주주의 성지' 광주의 아픈 자화상"이라며 "다양성이 살아있는 지역 정치의 전환점을 만들기 위해 정치개혁이 필요하다"고 밝혔다.이들은 "광역의회 3~5인 중대선거구제를 도입해 사표를 줄이고 다양한 정치세력이 의회에 진입해야 한다"며 "시민이 준 표만큼 의석이 반영되는 정직한 의회를 만들기 위해 광역·기초의회 연동형 비례대표제를 도입해야 한다"고 말했다.또한 "광역·기초의회 비례대표 정수를 30% 이상 확대해 여성, 청년, 노동자, 정책 전문가 등 다양한 시민의 목소리가 의회에 들어와야 한다"며 "과반의 지지를 받는 시장 선출하고 정책 협약과 연합 정치가 가능한 협치의 시대를 열기 위해 자치단체장 결선투표제를 도입해야 한다"고 강조했다.이어 "이 같은 정치개혁은 곧 다가올 광주·전남 행정통합을 준비하는 가장 단단한 주춧돌이 될 것"이라며 "거대해진 통합시 행정 권력을 제대로 감시하고 견제하기 위해서는 일당 독점이 아닌다양한 정당과 전문성이 공존하는 통합시의회가 필요하다"고 밝혔다.그러면서 "더불어민주당은 즉각 정개특위를 가동하고, 진보 정당들과 연대해 지방선거 전 선거제 개혁을 완수해야 한다"고 촉구했다.