'진보교육감 불모지' 대구...해직자 출신 40년 평교사 임성무 "출마 고민"

1945년 해방 뒤 보수교육감만 가득하고 진보교육감은 0명인 대구. 이번 6월 대구교육감 선거를 앞두고는 진보교육감 후보조차 보이지 않는 형편에서 초등학교 40년 평교사 출신 임성무 씨(62, 전 전국교직원노동조합 대구지부장)가 "주변의 권고를 받아들여 교육감 출마를 고민하고 있다"라고 밝혔다. 임 전 교사가 언론에 대구교육감 출마 여부에 대해 공식 발언한 것은 이번이 처음이다.지난 2월 28일자 교사 정년퇴직으로 지난 3월 1일자로 '정치기본권을 회복'한 임 전 교사는 9일 오후 <오마이뉴스>에 "가장 늦은 대구의 교육혁신을 가장 멋진 교육혁신으로 보여주어야 한다. 진보교육감 불모지였던 대구교육청은 여전히 관 주도의 통계수치만 내세우는 보여주기식 낡은 교육을 하고 있다"라면서 "40년 교육 경험과 험난했던 전교조 활동 경험을 바탕으로 대구 학생과 교사, 학부모와 함께 구체적인 교육혁신을 실현하는 일에 나서고자 한다"라고 밝혔다.그러면서 임 전 교사는 "대구에 진보교육감 출마자가 없는 상황에서 교육, 종교 등 사회단체에서 저에게 대구교육감에 출마할 것을 종용하고 있다. 지금 출마를 긍정적으로 고민하고 있다"라고 밝혔다. 그는 변수가 작용하지 않는 한 3월 중에 출마를 선언할 예정인 것으로 알려졌다.임 전 교사는 전교조 활동가는 물론 생태전환교육 활동가, 교육혁신 활동가로 전국 교육계에 알려진 인물이다.임 전 교사는 1989년 전교조 결성에 참여한 뒤 1991년 해직 고초를 겪고 1994년 복직했다. 2021년부터 2년 동안 전교조 대구지부장을 역임했다. 2024년부터 올해 2월까지는 환경과생명을지키는전국교사모임 상임대표를 맡아 생태전환교육에 힘써 왔다. 현재는 환경과생명을지키는전국교사모임에서 녹색교육연구소장을 맡고 있다.다음은 임 전 교사와 전화로 나눈 일문일답."교직을 마무리하면서 꼭 불렀으면 하는 노래가 '꼴찌를 위하여'와 '바로 그 한 사람'이었다. 예나 지금이나 어설픈 일등들이 나라를 나락에 빠트렸고, 성실하고 착한 꼴찌들은 꼴찌라는 말에 기죽어서 살아왔다. 그게 학벌사회, 경쟁사회가 만들어놓은 나쁜 신화다. 우리 헌법 10조는 '누구나 행복할 권리가 있다'고 했다. 학생들에게 민주공화국의 주인은 '나와 우리 모두'라는 걸 잊지 말라는 것을 강조하고 싶었다.""나는 교사 경력 40년을 평교사로 마무리했다. 그동안 교장 승진제도를 폐지할 수 있을 거라 판단했지만 여전히 견고하다. 전국에서 유일하게 내부형(평교사 응모 가능형) 교장공모제를 실시하지 않은 곳이 대구다. 그러다 보니 40년간 학교혁신의 사례를 한 학교도 만들어내지 못한게 가장 아쉽다. 하지만 한 명의 평교사로 볼 때, 치열하게 참교육 원칙을 지키며 살아온 교사의 삶이 얼마나 가치있는가를 증명해 보이고 싶었다. 그래서 힘도 들었다.""가장 화 나고 서러운 게 정치기본권이 없는 삶을 40년간 살았다는 것이다. 교사에게 정치기본권이 없다는 것은 교사를 시민으로, 교육의 주인으로 서는 걸 막아왔다는 뜻이다. 퇴직하기 전에 단 한 달이라도 정치기본권을 갖고 싶었다. 하지만 결국 퇴직하고서야 회복했다. 지금 당장 교사 공무원들의 정치기본권이 보장되도록 더불어민주당이 국회에서 관련 법을 의결해야 한다.""다른 시도에서는 그동안 퇴직하거나 해직된 상태에서 교사 경력을 가진 분들이 출마해서 교육감이 되었다. 하지만 대구와 같은 보수적인 정치 지형에서 정치기본권도 없는 교사가 거대한 선거를 해내긴 어려웠다. 나는 매번 선거 때가 되면 교육계 진보 인사들에게 '짐을 져 달라'고 부탁하고 다녔다. 그런데 이제 정치기본권을 얻고 나니 코앞에 선거가 있다. 선거 때마다 내가 말한 '교육감은 교사 출신이 해야 해'라는 말을 지금 내가 듣고 있다. 교육, 종교 등 사회단체에서 저에게 대구교육감에 출마할 것을 종용하고 있다. 지금 출마를 긍정적으로 고민하고 있다.""가장 늦은 교육혁신을 가장 멋진 교육혁신으로 보여주어야 한다. 타 시도가 어떻든 교사들의 노력으로 교육혁신 사례를 만들어왔지만, 대구교육청은 여전히 관 주도의 통계수치만 내세우는 보여주기식 낡은 교육을 하고 있다. 모든 교육정책은 교사들의 흔쾌한 실천이 바탕이 되어야 성공할 수 있다. 교육부나 교육청은 교사를 내세우는 정책을 수립해야 한다. 최근 기후 위기와 AI(인공지능)시대에 우리 교육은 생태전환교육으로 지구생태시민을 기르는 교육을 해야 한다. 이게 시대정신이다. 40년 교육 경험과 험난했던 전교조 활동 경험을 바탕으로 대구 학생과 교사, 학부모와 함께 구체적인 교육혁신을 실현하는 일에 나서고자 한다."