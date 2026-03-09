국민의힘, 대전 기초단체장 공천 신청 마감... 5개 구 10명 접수

큰사진보기 ▲국민의힘 대전광역시당이 대전지역 기초단체장 공천 신청 접수를 마감한 결과, 5개 구에 총 10명이 신청한 것으로 집계됐다.(사진은 윗줄 왼쪽 부터 박희조·한현택·김경훈·김선광·김연수, 아랫줄 왼쪽 부터 이동한·서철모·김현호·조원휘·최충규) ⓒ 국민의힘대전시당 관련사진보기

AD

국민의힘 대전광역시당이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 기초단체장 공천 신청 접수를 마감한 결과, 대전 5개 구에 총 10명이 신청한 것으로 집계됐다. 중구청장 선거에 4명이 몰리며 경쟁이 가장 치열했고, 동구·서구는 각 2명, 유성구·대덕구는 각 1명이 공천을 신청했다.국민의힘 대전광역시당(위원장 이은권)은 9일 "기초단체장 공천 신청 접수를 8일 마감했다"고 밝혔다.시당에 따르면 공천접수는 3월 1일부터 4일까지 공고 기간을 거쳐 진행됐으며, 광역·기초단체장은 3월 5일부터 8일까지, 광역의원은 3월 5일부터 10일까지, 기초의원은 11일까지 신청을 받는다.기초단체장 신청 마감 결과, 대전 5개 선거구에 10명이 공천 신청서를 제출했다. 지역별로는 동구청장 2명, 중구청장 4명, 서구청장 2명, 유성구청장 1명, 대덕구청장 1명으로 집계됐다. 국민의힘은 이날 '제9회 전국동시지방선거 공천 신청자 공고문'을 통해 기초단체장 신청자 명단을 공개했다.동구청장 공천 신청자는 박희조(현 대전 동구청장)·한현택(전 대전 동구청장) 2명이다.중구청장에는 김경훈(전 대전광역시의회 의장), 김선광(제9대 대전광역시의회 의원), 김연수(전 대전 중구의회 의장), 이동한(전 대전 중구청장 권한대행) 등 4명이 신청해 5개 구 가운데 가장 많은 후보가 몰렸다.서구청장에는 서철모(현 대전 서구청장)·김현호(전 대전 서구청 자치행정국장) 2명이 공천을 신청했다.유성구청장은 조원휘(현 대전광역시의회 의장) 1명이 단독으로 신청했고, 대덕구청장에는 최충규(현 대전 대덕구청장) 1명이 접수했다.국민의힘 대전시당 공천관리위원회는 공천 심사 기준으로 △당선가능성 △지역발전 적합도 등 전문성 △당 정체성 △도덕성 및 청렴성 △지역 유권자 신뢰도 △당 기여도 등을 제시했다. 시당은 면접심사 등을 통해 후보자의 경쟁력과 역량을 면밀히 검증하겠다는 방침이다.이은권 공천관리위원장은 "철저하고 공정한 공천 심사를 통해 대전의 미래 비전을 제시하고 이를 실천할 수 있는 유능한 후보를 추천하겠다"며 "시민의 기대에 부응할 수 있는 경쟁력 있는 후보 선출에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.국민의힘 대전시당은 광역의원 공천 신청 접수를 3월 10일까지, 기초의원은 3월 11일까지 이어간 뒤 공천 심사와 면접 절차를 거쳐 최종 후보자를 확정할 계획이라고 덧붙였다.