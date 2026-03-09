이선호 "울산시장 선거, 민주진보 단일화·정책연대 하자"

큰사진보기 ▲이선호 전 청와대 자치발전비서관이 9일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 민주진보 단일화를 촉구했다. 그는 또 정책연대와 이를 위한 '울산혁신위원회' 구성을 제안하고 나섰다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

울산광역시장 선거에 출마한 이선호 전 청와대 자치발전비서관이 9일 민주진보 단일화를 촉구했다. 그는 또 정책연대와 이를 위한 '울산혁신위원회' 구성을 제안하고 나섰다.울산시장 선거에는 더불어민주당에서 이선호 전 비서관과 안재현 전 노무현재단 울산상임대표, 현역 김상욱 의원(울산 남구갑) 3인이 공천 경쟁을 벌이고 있다. 진보당에선 김종훈 전 울산 동구청장이 출마했다.국민의힘에선 현역 김두겸 시장의 출마가 유력한 가운데 최근 박맹우 전 울산시장이 국민의힘 후보 공천 경쟁에 뛰어든 상태다.이선호 전 비서관은 이날 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "울산광역시장 예비후보들과 민주진보 정치세력, 그리고 시민사회에 민주진보 단일화를 강력히 촉구한다"며 "지금 울산에 필요한 건 분열이 아니라 협력이며 경쟁을 넘어선 책임 있는 연대"라고 밝혔다.이어 "이번 선거는 누가 앞서느냐의 경쟁을 넘어 울산의 변화를 위해 힘을 모으는 선거가 되어야 한다"며 "서로의 차이를 넘어 더 큰 목표를 위해 협력할 때 시민이 기대하는 변화도 현실이 될 수 있다"고 덧붙였다.특히 이 전 비서관은 "단일화는 단순한 후보 조정에 그쳐서는 안 되며 내란세력 심판과 울산의 재도약이라는 가치를 공유하는 연대여야 한다"며 "합리적이고 공정한 절차를 통해 이루어져야 한다"고 강조했다.또한 "산업과 일자리, 민생과 복지, 환경과 도시의 미래까지 울산의 핵심과제에 대해 공동의 정책방향을 만들어 가야 한다"며 울산혁신위원회 구성을 제안했다.이를 두고 이 전 비서관은 "시민사회, 전문가, 개혁적 정치세력이 참여하는 공론의 플랫폼을 통해 울산의 주요 정책과 개혁 과제를 논의하는 협의체가 될 것"이라고 전망했다.또한 시민사회가 주최하고 울산시장 후보들이 참여하는 '울산의 미래와 정책연대를 위한 공개 토론회' 개최도 아울러 제안하면서 "시민 앞에서 정책과 비전을 토론하는 과정이 민주진보 단일화를 더욱 가속화 시킬 것"이라고 밝혔다.