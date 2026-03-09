송별회 화장실서 불법촬영한 장학관, '의원면직' 신청 꼼수

동료 직원들이 마련해준 송별회 식당 화장실에서 라이터형 카메라로 불법촬영을 하다가 현행범으로 체포된 충북교육청 소속 장학관이 의원면직을 신청한 것으로 나타났다(관련 기사 : 송별회 열어줬더니... 화장실에 '불법촬영 라이터캠' 설치한 장학관
https://omn.kr/2h9ia).
의원면직이 받아들여지면 공무원연금 등을 정상적으로 받게 된다.
지난 2월 25일 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법'(아래 성폭력처벌법) 위반 혐의로 입건된 충북교육청 A 장학관은 사건 직후 교육청에 의원면직을 신청했다.
의원면직원(=사직서)을 제출하게 되면, 교육청 인사담당부서는 감사원이나 경찰 등 관계기관에 해당 공무원의 범죄 수사 여부를 알아보고, 문제가 없다고 판단되면 면직을 승인한다.
A장학관이 의원면직을 신청한 것은, 공무원연금 등을 정상적으로 수령하기 위한 '꼼수'로 풀이된다.
그는 성폭력처벌법 위반 혐의로 입건된 만큼, 파면이나 해임과 같은 중징계가 불가피한 상황이었다. 파면될 경우 해당 공무원은 공무원 연금이 50% 감액되는 등 불이익을 받는다.
A 장학관은 의원면직이라는 꼼수를 동원했지만, 받아들여질 가능성은 없어 보인다.
충북도교육청 관계자는 "중징계에 해당하는 비위가 있거나, 수사 중인 경우 원칙적으로 의원면직을 받아 줄 수 없다"고 밝혔다.
윤건영 교육감도 "불법촬영에 대한 무관용 원칙을 적용하겠다"는 입장을 밝혔다. 9일 윤건영 교육감은 오전 주간정책회의 자리에서 "불법촬영 사건은 교육 가족의 신뢰를 무너뜨린 심각한 범죄"라며 "수사 결과와 별도로 교육청 차원의 최고 수준의 징계를 하겠다"고 말했다.
A장학관, 사건 다음날 정상 출근... "즉각 분리 조치했어야"
한편, A장학관이 사건 발생 다음 날 정상적으로 출근한 것도 논란거리다.
취재 결과 A장학관은 정규 출근 시간에 맞춰 해당 부서로 출근했다. 전날 송별회에 참석했던 직원이 근무하고 있는 부서였다.
이를 제보한 충북교육청 소속 직원은 "성폭력 가해자와 피해자는 즉각 분리 조치되어야 하는 게 맞다"며 "성폭력처벌법 19조 피해자보호 조항을 위반했다"고 주장했다.
이에 대해 충북교육청 관계자는 "우리가 A장학관의 범죄사실을 인지한 것은 그가 출근한 뒤였다"며 "출근하기 전에 알았다면, 조치를 취했을 것"이라고 해명했다.
"A장학관, 회식 장소로 특정 식당 고집" 증언도
또, A장학관이 남녀공용 화장실이 있는 식당을 이전에도 회식 장소로 이용했다는 주장도 제기됐다.
충북교육청 직원은 'A장학관이 과거에도 불법촬영 범행 장소로 사용된 식당을 회식 장소로 정했다'고 주장했다. 지난해 9월 이후, 해당 식당에서 회식을 한 경우가 더 있었다는 것이다. 이 직원은 "어떤 때는 일주일에 2~3회 해당 식당에서 회식을 했다"고 말했다.
이에 A장학관과 함께 근무했던 경력이 있는 직원들의 불안감도 커지고 있다.
충북교육청 관계자는 "A장학관의 범행이 알려지면서 직원들의 불안감이 커지고 있다"면서도, "자칫 확인이 안 된 사실로 직원들이 2차 피해를 입을 수 있다. 교육청에선 이래저래 조심스러울 수밖에 없다"는 입장을 밝혔다.
한편 이번 사건에 대해 A장학관의 입장을 듣기 위해 연락을 취했지만, 전화를 받지 않았다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.