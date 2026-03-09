메뉴 건너뛰기

26.03.09 16:13최종 업데이트 26.03.09 16:13

18년간 두 번 실패한 사직2구역, 또 다시 도전

청주시 측 "새 추진위가 지역주택조합원 모집 신고 접수"

지구단위계획 해제된 사직2구역.
지구단위계획 해제된 사직2구역. ⓒ 충북인뉴스

지역주택조합 형태로 민간개발을 진행했던 사직2구역(충북 충주 서원구 사직동 552-17 일원)이 기한 내 사업이 추진되지 않음에 따라 최근 지구단위계획이 해제되고, 2종 일반주거지역으로 환원됐다.

9일 청주시에 따르면, 지역주택조합을 추진하던 일부 조합원들이 새롭게 추진위를 구성해 재차 지역주택조합 아파트 건설을 추진하고 있는 것으로 나타났다. 청주시 관계자는 "지난달 27일 새 추진위가 지역주택조합원 모집 신고를 접수했다"며 "피해를 회복하려는 일부 조합원들이 파산 형태로 해산 후 다시 추진하려고 준비 중"이라고 설명했다.

사직2구역은 2008년 청주시로부터 주택재개발 정비구역으로 지정되면서 사업이 시작됐다. 당시 계획은 약 5만9000㎡ 부지에 900여 가구 규모 아파트를 건설하는 것이었다. 그러나 부동산 경기 침체와 사업성 문제 등으로 사업이 장기간 진척되지 못했고, 2017년 정비구역에서 해제됐다.

재개발 사업이 무산된 뒤 주민들은 지역주택조합 방식으로 사업을 다시 추진했다. 2018년 조합 설립 인가를 받아 약 990가구 규모 아파트 단지를 조성하는 계획을 세웠다. 이후 2021년 청주시는 해당 부지에 대해 지구단위계획을 결정하며 사업 추진을 위한 행정 절차를 진행했다.

하지만 조합 운영 과정에서 문제가 발생했다. 조합장이 조합원 분담금 약 68억 원을 횡령한 혐의로 기소돼 법원에서 징역 2년 6개월을 선고받았다. 함께 기소된 업무대행사 대표는 징역 3년 6개월을 선고받고도 아직까지 도주 중이다. 이 사건 이후 조합 내부 갈등과 분쟁이 이어지면서 사업은 사실상 중단됐다.

사업이 장기간 진척되지 않자 조합은 해산절차를 밟았고 지난해 최종 해산됬다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

