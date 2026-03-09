이상정 도의원 음성군수 출마 선언, 군민주권시대 열겠다

큰사진보기 ▲이상정 도의원이 9일 음성군청에서 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

더불어민주당 이상정 도의원이 음성군수 선거 출마를 공식 선언했다.이 의원은 9일 충북 음성군청에서 기자회견을 열고 "12년 동안 군의원과 도의원으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 군민의 삶을 실질적으로 변화시키겠다"며 선거 출마를 공식화했다.그는 출마 선언에서 "기업 증가와 인구 유입으로 지역 경제 규모는 성장했지만 군민들의 삶이 실제로 얼마나 나아졌는지는 의문"이라며 "오후 8시만 되면 썰렁해지는 지역경제와 산업 안전 문제, 열악한 노동 현실을 개선하기 위한 정책이 필요하다"고 진단했다.이어 "지방분권 시대에 걸맞은 모범적인 지방정부 모델을 만들겠다"며 "성장의 과실이 군민의 삶으로 돌아오는 군정을 실현하겠다"고 강조했다.이 의원은 핵심 공약으로 에너지 기본소득을 제시했다. 농촌 주택과 공동주택, 마을 단위 태양광 발전을 확대해 안정적인 수익 구조를 만들고 이를 군민에게 기본소득 형태로 환원하겠다는 구상이다.특히 농촌 주택에 20㎾ 규모 태양광을 설치해 월 40만원 수준의 수익을 창출하고, 공동주택 지붕 태양광과 주차장·마을 태양광 등을 통해 군민 참여형 에너지 소득 체계를 구축하겠다는 계획도 밝혔다.이 의원은 기자회견에서 "군민이 정책의 대상이 아니라 군정의 주인이 되는 '군민주권시대'를 열겠다"며 "성장의 과실이 군민 삶으로 돌아오는 음성형 발전 모델을 만들겠다"고 약속했다.이 의원은 음성군의원과 충북도의원을 지내며 농민수당 정책 도입과 오리농장 휴지기제 확대, 코로나19 시기 학교급식 꾸러미 지원정책 등을 실현시켰다.또 충북도의회 예산결산특별위원회 부위원장과 정책복지위원장을 맡아 복지와 농정, 지역경제 정책을 중심으로 의정활동을 펼쳤다.음성군 소이면 출신인 그는 고려대학교 사회학과를 졸업한 뒤 귀향해 농사를 지으며 농민운동에 매진했다. 그러다 제7대 음성군의원으로 정치에 입문했고, 2018년과 2022년 지방선거에서 잇따라 당선돼 현재 도의원으로 활동하고 있다.이 의원은 "세상이 빠르게 변화하는 시대에 음성도 새로운 리더십과 비전이 필요하다"며 "군민이 주인 되는 음성을 만들기 위해 정책과 비전으로 당당하게 경쟁하겠다"고 밝혔다.