메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.03.09 15:44최종 업데이트 26.03.09 15:44

하남시, 위례신사선 '예비타당성조사 통과' 강력 촉구

6일 기획예산처 분과위 AHP 종합평가 완료… 10일 재정사업평가위 결과 발표 전망

원고료로 응원하기
경기 하남시가 위례신도시 주민들의 최대 숙원사업인 ‘위례신사선 도시철도 건설사업(이하 ‘위례신사선’)‘의 예비타당성조사 최종 결과 발표를 앞두고 정부의 결단을 강력히 촉구했다.
경기 하남시가 위례신도시 주민들의 최대 숙원사업인 ‘위례신사선 도시철도 건설사업(이하 ‘위례신사선’)‘의 예비타당성조사 최종 결과 발표를 앞두고 정부의 결단을 강력히 촉구했다. ⓒ 하남시

경기 하남시가 위례신도시 주민들의 최대 숙원사업인 '위례신사선 도시철도 건설사업(아래 위례신사선)'의 예비타당성조사 최종 결과 발표를 앞두고 정부의 결단을 강력히 촉구했다.

지난 6일 기획예산처 재정사업평가 분과위원회에서는 위례신사선에 대한 AHP종합평가를 진행하였으며, 10일 재정사업평가위원회를 통해 결과를 발표할 것으로 전망된다.

그간 하남시는 위례신사선의 조속한 추진을 위해 사활을 걸고 움직여 왔다. 시는 지난 2025년 12월 22일 기획예산처와 한국개발연구원(KDI)에 '신속 예타 통과'를 촉구하는 공문을 발송한 것을 비롯해, 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등 중앙정부에 총 36회 이상 '위례신사선'의 조속 추진과 '하남 연장'안을 강력히 건의하며 행정력을 집중해 왔다.

AD
이현재 시장은 지난 1월 15일 성명서를 통해 "위례신사선 사업이 과도하게 지체되면서 정부 정책에 대한 신뢰도가 땅에 떨어졌고, 주민들의 교통 불편은 더 이상 감내하기 어려운 수준에 도달했다"며 사업의 시급성을 역설한 바 있다.

시 관계자는 "위례신사선은 지난 2018년 이미 민자적격성 조사를 통과하며 재무적 타당성이 이미 검증된 사업"이라며 "이번 AHP종합평가에서도 위례신사선의 정책적·사회적 필요성이 충분히 반영되어 긍정적인 평가를 받았을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "10일 발표될 재정사업평가위원회 결과에 13만 위례신도시 주민들의 이목이 쏠려있는 만큼 반드시 통과되어 주민들의 고통이 해소되기를 바란다"며 "시에서도 위례신사선 예비타당성조사 결과에 귀추를 주목하고 있다"고 말했다.

#하남시#위신선

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사"영화 보러 도시 밖으로?"… 김석구 "잠만 자는 도시 돼선 안돼"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기