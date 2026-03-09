"굴욕적 대미투자법 폐기하고, 한미전쟁연습 중단하라"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 9일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 한반도 평화를 파괴하는 한미전쟁연습 프리덤실드 중단과 미국의 압박에 굴복하는 대미투자특별법 입법 시도 중단을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완l 관련사진보기

대전지역 단체들이 9일부터 시작되는 한미연합 군사훈련 '프리덤실드'가 한반도를 전쟁의 위기로 몰아넣을 것이라며 중단을 촉구하고 나섰다. 또한 국회 통과를 앞두고 있는 '대미투자특별법'은 미국의 경제약탈에 굴복하는 졸속입법이라며 폐기를 촉구했다.대전자주통일평화연대와 대전민중의힘은 9일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한반도 평화를 파괴하는 한미전쟁연습 프리덤실드를 즉각 중단하고, 미국의 압박에 굴복하는 국회의 '대미투자특별법' 입법 시도를 당장 멈추라"고 요구했다.이들은 기자회견문에서 "미국이 '한미동맹'이라는 이름으로 추진하는, 이른바 '동맹현대화'와 대미투자 강요는 국제 깡패 미국의 경제·안보 수탈에 다름 아니"라며 "한국은 미국의 전쟁기지가 아니다. 주권과 평화를 위협하는 미국의 패권 정책을 강력히 규탄하며, 이를 막아내기 위해 전 세계 평화를 염원하는 민중들과 적극 연대해 나갈 것"이라고 밝혔다.이들은 한·미 군 당국이 '연례적 방어훈련'이라고 설명하는 프리덤실드에 대해 "선제공격 훈련이자 지휘부 참수와 평양점령 훈련이 포함돼 한반도 군사적 긴장을 더욱 고조시킬 것"이라고 주장했다. 특히 "야외 기동훈련을 포함해 실전을 방불케 하는 프리덤실드는 즉각 중단돼야 한다"고 촉구했다.이들은 최근 국제 정세를 거론하며 "미국의 베네수엘라 대통령 불법 체포에 이어, 이란에 대한 침공과 지도부 참수가 이어지면서 전 세계 전쟁 확산에 대한 우려가 커지고 있다"며 "한반도 전역에서 실시되는 전쟁연습은 대중국 견제 내용을 포함하고, 한반도를 대중국 전초기지화 하려는 것 아니냐는 우려를 낳고 있다"고 밝혔다.또한 이들은 "최근 주한미군 전투기가 한국 정부의 승인도 없이 서해 중국 방공식별구역까지 진입해 중국 전투기와 약 20분간 대치한 사건에 대해 주한미군사령관은 사과조차 하지 않았다"며 "이런 상황에서 실전을 방불케 하는 훈련을 강행하는 것은 한국을 미국의 세계 전략을 위한 전쟁기지로 전락시키는 것"이라고 비판했다.이들은 미국·이스라엘의 이란 침공을 '명백한 국제법 위반이자 야만적인 침략 행위'로 규정하며 한국의 전쟁 연루 가능성을 문제 삼았다. 이들은 "최근 패트리어트 미사일과 대형 수송기(C5, C17)가 오산기지에 집결하는 등 주한미군 전력의 중동 차출 정황이 포착되고 있다"며 "주한미군 기지가 제3국 전쟁의 '발진기지'로 사용된다면 평택·오산·군산과 성주 사드 기지는 유사시 보복 공격의 제1 타격 대상이 될 것"이라고 주장했다.그러면서 "정부는 주한미군 전력 차출과 한국군의 전쟁 연루를 단호히 거부하라"고 촉구했다.이들은 국회 통과를 앞두고 있는 '대미투자특별법'에 대해서도 "미 트럼프 정부의 대미투자 압박에 의한 대책 없고 졸속적인 대미투자특별법 통과는 즉각 중단돼야 한다"며 "막대한 대미투자는 국내 일자리 감소와 지역 경제 위축, 산업 공동화로 이어질 위험이 매우 크다. 그 피해와 부담은 고스란히 중소·하청기업과 노동자에게 전가될 것"이라고 주장했다.이날 규탄발언에 나선 김율현 대전민중의힘 상임대표는 "미연방대법원은 트럼프 행정부의 관세 조치들이 위헌이라고 판결했다"며 "정상적인 나라라면 이번 판결에 따라 관세 협박으로 체결된 대미투자를 무효화하고 원점에서 재검토해야 한다"고 말했다.그는 이어 "정부가 지켜야 하는 것은 산업 공동화를 가속화하고 노동자들의 일자리를 벼랑 끝으로 내모는 굴욕적인 합의가 아니라 경제 주권과 국민의 삶"이라고 강조하며 "3500억 달러 대미투자와 '대미투자특별법' 입법을 서두르는 것은 '자본수탈·기술약탈·일자리약탈'에 협조하는 것"이라고 비난했다.김성남 민주노점상전국연합 충청지역연합회장은 "대규모 전쟁연습은 평화만 위협하는 것이 아니라 경제와 민생에도 직접적인 부담을 안긴다"며 "그 대가는 시민들의 밥상물가, 일자리 불안, 자영업자의 매출 감소로 이어진다"고 주장했다.그는 또 "수조 원에 달하는 국방비와 훈련 비용은 교육·복지·기후위기 대응에 쓰여야 할 자원"이라며 "평화가 곧 경제이고, 긴장 완화가 곧 민생 대책"이라고 말했다.전미경 (사)대전산내골령골피학살자유족회 회장은 "전쟁의 최대 피해자는 아무런 죄도 없는 민간인들"이라며 "미국은 유엔헌장도 위반하고 있는 불법적인 만행을 저지르고 있다. 미국은 당장 전쟁을 중단해야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견 참가자들은 "미국과 이스라엘은 이란 침략전쟁을 즉각 중단하라", "한국 정부는 주한미군 전력 차출과 한국군의 전쟁 연루를 단호히 거부하라", "한미전쟁연습 프리덤실드 즉각 중단하라", "굴욕적 대미투자특별법 즉각 중단하라"는 등의 구호를 외쳤다.