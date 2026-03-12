꼬인 마음 펴 주는 숲길, 봄에 한 번 걸어보세요

▲(상)천왕문에서 바라본 설선당(좌 - 대강당, 성철스님이 설법한 곳)과 보제루(우 - 법회가 열리는 누각) 사이 계단을 올라야 대웅전이 나온다.(하)대웅전에서 바라본 보제루. 보제루 앞 2기의 석물이 노주석. ⓒ 오순미 관련사진보기